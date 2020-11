Jacqueline Bracamontes y Denisse Franco se unen a Sofía Aragón

Luego de que Sofía Aragón, actual Mexicana universal, acuasara a Lupita Jones, actual directora del concurso de belleza, de no haberle dado ni un peso para sus gastos personales mientras participaba en el certamen internacional, la Miss universo 1991 se defendió y desmintió tales versiones.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Tuve que pagar todos mis gasto'', aseguró Sofía durante un video en Instagram

Sin embargo, no fue todo, ya que Aragón aseguró que sufrió violencia simbólica, y que si habló fue porque se lo preguntaron, pues había preferido guardar está decepcionante experiencia porque era difícil expresarla.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, relató.

La Mexicana universal aseguró que pasó por momentos muy desesperantes, pues había días que no tenía que comer y solo tenía 100 pesos en su tarjeta bancaria y ni aún así, Lupita le daba dinero para sus gastos personales. “Hay una persona en la organización que fue muy cercana a mí, mi coach motivacional, espiritual, y yo le hablaba llorando diciéndole, ‘Te enseño mi refri, vacío; te enseño mi cuenta del banco', tenía 100 pesos, y ‘ya no tengo para comer’”, agregó la concursante.

Ante estás acusaciones, Lupita Jones mostró su postura y habló para los medios. La actual directora nacional del concurso de belleza, aseguró que todas las declaraciones son falsas y tachó a Sofía Aragón de " falsa e ingrata''.“El dinero para poder darles los premios, o lo que se necesite, sale de la comercialización del evento. Azteca no nos dio nada. Azteca comercializó. Ellos comercializaron el evento, yo no comercialicé nada, y no me dieron un centavo para poder apoyar en todo el proceso de Sofía'', dijo a través de Instagram.

Jones indicó durante el video que desde un principio ella habló con la modelo y le explicó la situación e incluso dijo que ella fue quién la sacó adelante luego de no recibir apoyo por parte de la empresa. “Sofía no hay dinero, no tengo cómo darte un coche, o dinero o efectivo’. A la mera hora no hicieron nada por ella, nada. Y yo me eché a cuestas el sacarla adelante”, dijo Jones.

La directora del concurso aseguró que :“En primer lugar, tuve que tratar de sacarla de sus depresiones, de sus traumas, de sus inseguridades'', además de que señaló que gracias a ella Aragón logró publicar su libro. Lupita aseguró que la dejó de seguir en sus redes sociales porque no decía tener nada que ver con personas falsas, además de revelar que conoce "de qué pie cojea”.

“Pues sí la dejé de seguir. ¿Por qué? Porque yo no necesito estar siguiendo a una persona que sé cómo es, tan falsa, tan ingrata, todo lo que ha demostrado que es. Porque por mucho que ahora se venda como la gran-diosa yo sé de dónde viene, yo sé de qué pie cojea”, dijo.

Ante estás declaraciones, Denisse Franco , ganadora de Nuestra Belleza México 2017, respaldó la versión de Sofía Aragón y expresó que sólo las que han vivido esto saben lo que hay detrás.

Jacqueline Bracamontes apoya a Sofía Aragón. Foto captura pantalla Instagram Sofía Aragón

“En cuanto a lo que menciona Sofía en su live, yo también les puedo decir que las cosas no son tan fáciles como las hacen ver y sólo las que vivimos la experiencia sabemos lo que hay detrás, no soy quién para juzgar ni estoy acusando a nadie, pero las cosas pudieran ser diferentes y obtuviéramos (sic) mejores resultados si hubiera una mejor comunicación entre cada integrante de la organización y se trabajara como un equipo dejando de lado el ego con el único objetivo de obtener esa corona, les aseguro que si las cosas fueran así ya tuviéramos (sic) otra corona para nuestro país”, dijo la sinaloense.

Por su parte, Jacqueline Bracamontes quien fue ganadora de Nuestra Belleza México en el año 2000 y concursó en Miss Universo 2001, sólo se limitó a darle Me Gusta a una publicación de Sofía Aragón.

