Jacky Bracamontes luchó con su ego en La suerte de Loli: "Estaba acostumbrada a ser la protagonista"

Después de varios años sin aparecer en la pantalla chica, Jacqueline Bracamontes, mejor conocida como Jacky Bracamonetes, regresó al mundo de los melodramas con su participación en la telenovela "La Suerte de Loli", historia transmitida por la cadena Telemundo y en la que tuvo que luchar con su ego, pues estaba acostumbrada a ser siempre la protagonista.

Inesperadamente, en ésta ocasión, Jacky Bracamontes no obtuvo el rol protagónico, si no la bella y talentosa actriz, Silvia Navarro, quien se ha destacado por desempeñar papeles muy especiales, tal es el caso de la Telenovela "Mi Corazón es Tuyo" transmitida por Televisa, situación que puso en jaque a la actriz y tuvo que luchar contra su ego.

Durante una entrevista con el programa dominicano "Noches de Luz" confesó que no fue nada fácil regresa al mundo de los melodramas, pues antes podía aceptar cualquier proyecto, pero ahora prefiere compartir y disfrutar su faceta como mamá y esposa.

"Antes cuando hacía las novelas de protagonista estaba yo y mi alma, entonces soltera, sin compromiso, yo podía… [Antes] no pasaba nada porque estaba sola, salía a las 7 de la mañana de mi casa y llegaba hay veces que 2 de la mañana…. Hoy tengo 5 niñas que obviamente tengo a mi marido que me ayuda muchísimo con las niñas, tengo a gente que me ayuda con ellas, pero no es lo mismo. La mamá tiene que estar ahí presente y no me arrepiento. Hoy por hoy tengo la oportunidad de trabajar y hacer lo que amo, pero elegir mis tiempos, mis proyectos y ser mamá, que es lo más importante para mí", aclaró Jacky durante entrevista en programa.

Respecto a por qué volvió con un proyecto en que no era la protagonista, Jacky Bracamontes confesó que, efectivamente estaba acostumbrada a ser siempre la protagonista, sin embargo, tuvo que luchar con su ego precisamente durante su participación en la telenovela La suerte de Loli, por el bienestar de sus hijas, pues al tener el rol principal implica más llamados.

"Sé que te llegan muchísimos guiones, cómo deshacerte del ego de querer hacer un personaje y tener que declinarlo", preguntó la presentadora del programa, a lo que la ex reina de belleza confesó que en dicha telenovela no asimilaba por completo no ser la protagonista y que tuvo que luchar con su ego

"Me pasó precisamente en La suerte de Loli, que amo y adoro a Silvia Navarro –que me tocó la fortuna de trabajar por primera vez con ella como protagonista–; pero estaba haciendo yo las escenas y sí era un tema de ego, el estaba yo acostumbrada a ser la protagonista y ahora yo estoy acompañando a la protagonista y la estoy cobijando y apoyándola. Aunque fue una participación especial fue una participación importante, entonces sí fue 'guau, hay que ubicarse'. O sea las cosas han cambiado", reconoció la protagonista de telenovelas como "Las tontas no van al cielo" y "Sortilegio".

Jacky Bracamontes dejó claro que para ella su prioridad son sus hijas: "Pero la cosa aquí, la diferencia que me ayuda a mi ego es que fue decisión mía, de nadie más, elijo estar con mis hijas", expresó la famosa.



Jacqueline Bracamontes dice estar dispuesta a seguir trabajando siempre y cuando sea para proyectos que no le quiten mucho tiempo, pues desea estar mas con su familia: "Me encanta trabajar con Telemundo, me encantaría volver a hacer otra temporada de Así se baila, pero hay que decretar las cosas que queremos… Y estoy decretando que quiero otra temporada de Así se baila, me encantaría", exclamó sin dudarlo la modelo.

