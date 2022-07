Ivonne Montero y su dulce venganza en contra de Laura Bozzo: “Eres el peor ser humano que conozco”

Tras haber limado asperezas, Ivonne Montero y Laura Bozzo volvieron a protagonizar otro enfrentamiento dentro de La Casa de los Famosos, y es que ahora la actriz tomó venganza en contra de la presentadora de televisión, quien le dijo que era el peor ser humano que ella conocía.

Fue hace unas horas que de nueva cuenta Ivonne Montero y Laura Bozzo se volvieron a confrontar luego de que a la Señorita Laura no le pareciera que la protagonista de la telenovela La Loba utilizara todo el espacio de la mesa para hacer manualidades para su hija, Antonella, a lo que le dijo: “Bueno, la casa es tuya, Ivonne”, se escucha decir a la conductora.

Ante esto, Ivonne Montero prefirió ignorarla, por lo que Laura Bozzo hizo un 'berrinche' y comenzó a rayar unos espejos, los cuales la producción del reality de Telemundo le ordenó limpiar, situación que la enfureció aún más y explotará en contra de la actriz. La conductora de Laura en América le reclamó a Montero supuestamente por usar a su hija para ganar el reality, por lo que ésta no se quedó callada y le dijo que estaba decepcionada de haberla conocido aparte de llamarla patética y miserable de corazón.

"Yo no soy víctima ni lloro por mi hija, y nunca use a mi hija para ganar dinero, claro tu puedes estar en la cama de todo mundo para estar en tu lugar, vete hacerte la víctima a otro lado que te conozco muy bien, tremenda pu.." se escucha decir a Bozzo muy molesta.

A lo que Ivonne le responde: "Tendrías que estar en mi lugar para entender, pero eres tan miserable de corazón, no puede ni siquiera tener empatía, qué triste, qué decepción haberte conocido en este reality... Qué horror, que me conoce bien de la persona que soy... quiero enterarme. Nada va a empañar mi felicidad, está que se muere de rabia (...) patética”, dice Ivonne.

Pero la pelea no terminó ahí, ya que Laura Bozzo se encargó de tirar el frijol que Ivonne había usado en la mesa para hacerle un dibujo a su hija, por lo que Montero tomó una dulce venganza en contra de la presentadora de televisión, ya que le rompió un detalle que Natalia Alcocer le había dejado.

“¿Por qué rompes eso si me lo regaló Natalia?, ¿por qué rompes mis cosas?”, preguntó visiblemente molesta Bozzo. “Si yo ganó acá será por la gente, y esta hipócrita manipuladora que usa a su hija para dar lástima, me repugna”, agregó. En está ocasión Ivonne Montero prefirió ignorarla, por lo que a la peruana no le quedó de otra que irse a quejar con su compañero Toni Costa.

“Está rompiendo mis cosas... Mira, ha roto lo que me regaló Natalia, me lo hizo ella con sus manos. No tiene ningún derecho a tocar mis cosas, lo rompió en mi cara”, dijo la Señorita Laura.

