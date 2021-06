Ivonne Montero revela la primera imagen de Rafael Amaya regresando a los foros

Tras anunciarse el retorno de Rafael Amaya a la pantalla chica luego de firmar un nuevo contrato con Telemundo, se reveló la primera imagen del actor regresando a los foros de televisión para unirse al elenco de la serie “Malverde: El Santo Patrón”.

Fue Ivonne Montero quien publicó una fotografía de Rafael Amaya en el sitio de la grabación de la nueva producción de Telemundo, y se mostró muy feliz por la incorporación del histrión mexicano, quien reapareció después de su rehabilitación para vencer sus adicciones.

Ésta se trató de la primera imagen de “El Señor de los Cielos” en un proyecto distinto al que le dio fama internacional y es la primera producción en la que aparecerá ya sin la carcasa de Aurelio Casillas, tal como lo había anunciado hace unas semanas, cuando llegó a un acuerdo con la televisora latina.

En el comunicado que envió en ese momento Telemundo se especificaba que Rafael Amaya trabajaría en diferentes proyectos y que el primero de ellos sería en la segunda mitad del presente año, por lo que unos días después se confirmó su participación en “Malverde: El Santo Patrón”, donde, tentativamente, interpretará a un cazarrecompensas.

El actor, quien debutó en México en 2001 en la telenovela “La casa en la playa”, se reportó rápidamente a las grabaciones de la serie y se encontró con Ivonne Montero, con quien ya había compartido créditos en “El Señor de los Cielos”, quien no pudo evitar su emoción y así se los hizo saber en sus fans mediante su cuenta de Instagram.

“Mi querido Rafa, qué agradable sorpresa darte la bienvenida a @malverdelaserie-. Después de algunos años de haber trabajado juntos volvemos a encontrarnos. ENORME PLACER. Padrísima nuestra escena de ayer… @rafaelamayanunez #TeoValenzuela #AngelesSerrano #malverdelaserie”, escribió la actriz, revelando además el nombre del personaje de Rafael Amaya.

Las reacciones en su publicación no se hicieron esperar y tanto sus fans como los del histrión originario de Durango comenzaron a escribir comentarios y a desearles éxito a ambos: “¡Órale! que chido por el señor Rafael Amaya, bendiciones a ambos y a romperla con la nueva producción que nos traen”, “Mi rey hermoso”, “¿Está igual de guapo en persona que en las fotos? ¿Y huele rico?”, “Morena hermosa”, “Bellos y talentosos, éxitos”.

Sin embargo, también hubo seguidores de la actriz a los que no les gustó su participación en “Malverde: El Santo Patrón”: “Puras series que hacen apología al narco, ¡qué mal!”, “El cerebro de los productores no les da para más”, “Si es de narco no tiene nada de malo, ahay cosas peores y el otro juzgando, qué tonto”, aunque otros sí están ansiosos por verla.

“Malverde: El Santo Patrón” será protagonizada por Pedro Fernández, en el papel de Jesús Malverde, y Carolina Miranda, como Isabel Aguilar, y se estrenará en septiembre próximo por la señal de Telemundo.