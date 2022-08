Ivonne Montero llama miseria humana a Laura Bozzo: "Es muy hiriente, no mide sus palabras"

Tras coronarse como la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Ivonne Montero reveló recientemente cómo fue su experiencia dentro del reality de Telemundo, en donde fue la participante más atacada no sólo por los hombres si no por las mujeres también, las cuales tuvo la oportunidad de conocer cómo realmente son, asegurando que Laura Bozzo es una miseria humana.

Lo que debía ser un juego, el reality se convirtió en toda una pesadilla para algunos de los participantes, especialmente para Ivonne Montero, que desde el principio del concurso se convirtió en "la oveja negra" para sus compañeros, situación que aguantó hasta el final y la hizo merecedora de los 200 mil dólares. Ante está situación, Ivonne Montero dijo que no deseaba convivir con nadie de los que estuvo en La Casa de los Famosos, especialmente con Laura Bozzo a quien calificó como miseria humana.

Fue durante una entrevista con el programa De primera Mano, que la actriz fue cuestionada sobre con quién de los participantes de La Casa de los Famosos conviviría ahora que ya terminó la segunda temporada del reality, a lo que la famosa indicó tajantemente que con ninguno.

¿Con quién convivirías fuera de la casa?, preguntó la presentadora, Addis Tuñón. A lo que Montero respondió: "No con nadie mi amor", dijo. Ante la pregunta de qué, quién creía que la había atacado más feo dentro del reality, Ivonne señaló que Laura Bozzo, a quien además dijo que era una persona muy hiriente.

"Laura estoy muy sorprendida de haberla conocido, nunca me imagine que tuviera, y lo digo de corazón, esa pobreza de alma, esa miseria humana, porque es una persona muy agresiva, es muy hiriente, no mide sus palabras, es muy cambiante", dijo en un primer momento Ivonne Montero.

Acto seguido la ganadora de los 200 mil dólares señaló que cada vez que pudo aceptó las disculpas de Laura Bozzo, pese a que sus palabras fueron muy hirientes. "Yo todas las veces le recibía sus disculpas porque así soy yo también, se las disculpó y me volvía a hablar y yo le volvía a hablar, y me pedía que la maquillara, y yo con gusto la maquillaba, y al momento que podía se me iba a la yugular y nuevamente muy hiriente", dijo Montero.

Ivonne Montero también aceptó que La Señorita Laura fue una de las mejores estrategas dentro del reality, porque las cosas no se las decía como tal a sus compañeros pero hablaba pestes de ellos frente a las cámaras. Finalmente la actriz reiteró que ella acepta la disculpas de la conductora de televisión, pero aseguró que es una de las personas que jamás quiere volver a ver en su vida.

"Igual acepto sus disculpas, y también, por supuesto es una de las personas que no me gustaría convivir ni volver a ver", dijo Montero.

