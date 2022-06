Ivonne Montero, Osvaldo Ríos, Rafael Nieves y Salvador Zerboni, los nominados en LCDLF2

Tras la polpemica y sorpresiva eliminación de Niurka Marcos de La Casa de los Famosos, esta semana hay nuevos nominados y son; Ivonne Montero, Osvaldo Ríos, Rafael Nieves y Salvador Zerboni, solo uno de ellos podrá ser salvado por el líder de la semana, Nacho Casano, este viernes de salvación.

Faltan solo unas horas para que Nacho Casano, quien invitó a Lewis Mendoza a acompañarlo de la suite de líder, decida a quién salvará de la eliminación, mientras que el resto de los nominados tendrán que competir. Finalmente será el público quien tenga la última palabra de quién de los nominados se convertirá en el séptimo eliminado del reality de Telemundo.

Cabe mencionar que tras darse a conocer el nombre de los nominados, los usuarios de las redes sociales coinciden que el eliminado de esta semana debería de ser Osvaldo Ríos, por la reciente pelea que tuvo con Salvador Zerboni, que incluso le dio un beso como venganza por haberlo traicionado por la espalda.

“Fuera Oswaldooooo", "Fuera Osvaldo", "Yo voto por Osvaldo", "Fuera Osvaldo", "Así como no toleran que pongan las manos encima a nadie, tampoco se debe permitir que alguien bese a nadie sin su permiso!! hombre o mujer, eso si es acoso!!!", "Osvaldo no debería de tener derecho a salvación", "Osvaldo no cuentes con Puerto Rico ,ahora si te acuerdas de pr #fueraosvaldo", "Quiten el privilegio de poder salvar a Osvaldo por el acoso físico tan grande a Zerboni”, son algunos de los mensajes de usuarios en internet.

Pese a que muchos quieren fuera a Osvaldo Ríos, hay quienes aseguran que Nacho Casano salvará a Osvaldo Ríos, pues pertenece a su equipo. Cabe mencionar que Niurka Marcos se unió a la lista de los eliminados de La Casa de los Famosos; Mayeli Alonso fue la primera en salir, posteriormente Brenda Zambrano, Luis ‘Potro’ Caballero, Julia Gama, Eduardo Rodríguez y Marcos.

Cabe mencionar que el reality se transmite por Telemundo de lunes a viernes y el domingo es el día de eliminación en el horario de 19:00 horas.

