Iván Sánchez y José Pastor darán vida a Miguel Bosé en serie autobiográfica

Luego de publicar su libro autobiográfico "El Hijo del Capitán Trueno" en 2021, el cantante Miguel Bosé anunció también la serie de su vida para este 2022. Y este martes, Paramount Plus ha revelado que serán los actores Iván Sánchez y José Pastor, quienes darán vida al artista en diferentes etapas de su vida.

La serie, que por el momento constará de una temporada de seis episodios, repasará la trayectoria de Bosé desde finales de los 70's, hasta la actualidad y cuenta con la colaboración del propio cantante, que publicó recientemente su mencionado libro autobiográfico.

"Bosé" retratará la "increíble vida" de un artista "con una personalidad única y muy reconocible" y revelará "las historias detrás de la inspiración, composición y grabación de algunas de sus obras más icónicas y cómo este éxito impactó en su vida personal", ha adelantado Paramount+.

La producción revelará, además, "secretos desconocidos", ofrecerá "una mirada al interior de su círculo de amigos y demostrará la extraordinaria relación entre Miguel y sus padres", ha añadido.

Esta plataforma anuncia que Iván Sánchez y José Pastor se unirán al elenco e interpretarán a Miguel Bosé en el biopic que ya empezó a rodarse en España. Es una serie original de Paramount+ internacional, producida por VIS en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global y Legacy Rock.

Se estrenará en Paramount+ en los países donde está presente esta plataforma. En España, Viacom anunció en agosto pasado la puesta en marcha a partir de 2022 de una plataforma conjunta con Comcast llamada SkyShowtime que incluirá contenido de Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures y Nickelodeon.

El proyecto de serie sobre la vida de Bosé se dio a conocer hace un año y en un principio iba a desarrollarse en colaboración con Movistar+, pero finalmente ha sido Paramount+ el aliado para la distribución.

Pese a que su figura ha estado rodeada de polémica por sus cuestionables posiciones sobre el coronavirus, Miguel Bosé es una de las figuras más destacadas del pop español de las últimas décadas. Ha vendido más de 30 millones de discos, cuenta con más de 70 éxitos que han sido número uno en Europa y América y la Academia Latina de la Grabación le distinguió en 2013 con su premio honorífico "Person of the Year".

Hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé, también tiene una carrera como actor en la que destaca el papel que hizo para "Tacones lejanos" (1991), de Pedro Almodóvar. En su infancia estuvo rodeado por personalidades artísticas como Picasso, Visconti, Dalí o Ava Gardner, entre otros. EFE

Con información de TELEVISIÓN SERIES / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram Iván Sánchez

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!