Itatí Cantoral, ex de Eduardo Santamarina tiene coronavirus y se encuentra en aislamiento, así lo dieron a conocer varios medios después de la declaración de la periodista, Ana María Alvarado, afirma que pudo contagiarse durante la grabación de la segunda temporada de “¿Quién es la Máscara?”.

La periodista dio a conocer que: “Otra que se contagió y que se siente un poco mal, pero tampoco de gravedad es Rossanita Nájera que estaba muy triste porque había terminado con el novio y que se contagia también. Anda con malestares leves pero también se contagió, cada día nos enteramos de más y más.”

Recordemos que apenas a finales del mes de agosto, la señora Itatí Zucchi, la mamá de la actriz Itatí Cantoral, falleció a los 74 años, debido a que dio positivo en Coronavirus, pero afirman que Itatí es asintomática, aún así la producción la envió a casa.

Te puede interesar: Cambia de horario la telenovela que protagoniza Juan Soler

Itatí Cantoral tiene coronavirus y confiesa cómo se siente. Instagram

En los últimos días a Itati Cantotal le han dejado algunos comentarios sobre la forma de su rostro, aseguran que se ha hecho demasiadas cirugías y le piden que se detenga.

"Siempre me gustó Itatí ,pero ahora que miedo me da ,parale al Botox pregunta a Talhía dónde va ella que tiene más años que un dinosaurio y se mira de 30" comentó uno de sus seguidores en Instagram.

Aunque Itatí no ha revelado que se realizó alguna cirugía en el rostro, sus seguidores están alerta: Por que se ríe así Itatí, ¿Qué le pasó?, ni cuando a Casandra Montenegro y no es por la edad por que vieja no está, algo se hizo!!!" escribió un fanático.

Hace apenas unas horas, la ex esposa de Eduardo Santamarina, publicó en sus redes sociales una foto donde se puede ver descansando y escribió: Pensando en ti, La Mexicana y el güero.

La Mexicana y el güero es una telenovela sobre un millonario norteamericano sufre por el fallecimiento de su madre adoptiva, quien en su lecho de muerte le pide que busque a su madre biológica en México, donde Itatí Cantoral y Juan Soler estelarizan este divertida telenovela producida por Nicandro Díaz.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.