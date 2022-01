Itatí Cantoral, entre las famosas que figuran en nuevos títulos de Netflix este 2022

Como todos los años, Netflix ofrecerá nuevos títulos este 2022; y la actriz Itatí Cantoral, figura entre las famosas que actuarán protagonizando o antagonizando series y películas de la plataforma de streaming con más auge en todo el mundo.

Pero no sólo será la actriz mexicana, quien ponga en alto el nombre de su país con su actuación en series de dicha plataforma, pues la colombiana Catherine Siachoque se une también a la segunda temporada de la serie "Oscuro Deseo" que ha sido todo un éxito desde la primera entrega.

Por otro lado, será la también colombiana Ana Lucía Domínguez, que encabezará otra de las producciones de Netflix que pronto se podrán ver a través de la pantalla chica, en "Pálpito", serie que en un principio se supo, sería protagonizada por Ana Brenda Contreras, pero rechazó el proyecto por la situación del Covid-19.

Por su parte, Itatí Cantoral -actriz mexicana recordada por su participación antagónica en "María del Barrio" (1995) como Soraya Montenegro-, quien recientemente ha revelado su regreso al cine en Chile, también actuará junto al actor Eduardo Capetillo en la serie "Donde Hubo Fuego", anunciada desde julio de 2021.

Y en su momento, fue la misma actriz, quien dijo que "Donde Hubo Fuego", es una historia de amor entrañable, que pondrá de manifiesto la importancia del amor entre parejas para salvar las vidas de otros. Pues Eduardo Capetillo aseguró que la historia trascendería más allá de las historias de amor de telenovela.

Por su parte, Catherine Siachoque de 49 años, llegará a las vidas de Alma Solares (Maite Perroni), Darío Guerra (Alejandro Speitzer) y Leonardo Solares (Jorge Poza) luego de estar implicados en ciertos crímenes que han marcado una profunda huella en sus vidas.

No hace mucho, a través de sus redes sociales, la actriz colombiana, dejó ver que su personaje podría ser una mujer inofensiva o traicionera, pues dijo: "Cuando te dejes llevar por el deseo, ¿cuál de tus caras mostrarás?". Será el próximo 2 de febrero que la entrañable actriz de la saga "Sin Senos No Hay Paraíso" o "Sin Senos Sí Hay Paraíso", llegue a Netflix con "Oscuro Deseo 2"... ¡No te la pierdas!

Y entre otras de las famosas que llegarán a darlo todo en Netflix este 2022, luego de su controvertida participación como Sofía de Lazcano en "¿Quién Mató a Sara?" (2020-2021) será Ana Lucía Domínguez, quien junto al actor argentino Michel Brown y el colombiano Sebastián Martínez protagoniza "Pálpito"; una serie centrada en el tema del tráfico de órganos humanos.

La trama comienza con el asesinato de la esposa de Simón para quitarle el corazón y trasplantarlo a la pareja de un poderoso millonario. En busca de venganza, él se involucra en el peligroso mundo del tráfico de órganos para conocer todos los secretos y hacer pagar a los responsables.

Así que éstas y otras producciones de Netflix, serán las que además de dar un lugar importante a actrices como Itatí Cantoral, Catherine Siachoque y Ana Lucía Domínguez, incluirán a varios actores en sus elencos que seguramente tendrán al filo de la butaca a millones de televidentes en el mundo.

Diana Palacios Periodista

