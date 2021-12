Itatí Cantoral brinda por el éxito de 'Sola en la Oscuridad'

Itatí Cantoral creía que no volvería a estar sobre un escenario y que no escucharía el sonido de los aplausos. Sin embargo, su fuerza de voluntad, esperanza y fe fueron más fuertes y, junto con un equipo de actores, se aventuró en Sola en la Oscuridad, obra que fue la más satisfactoria de su 2021.

"Estoy muy contenta de hacer esta obra, estoy consternada de pensar que todavía existe el virus y hay muchas personas que siguen perdiendo la vida hoy en día.

"Esta pandemia me enseñó que la vida sólo dura unos minutos, que hay que disfrutar al máximo, que bendito Dios han ayudado las vacunas. Pensé que jamás íbamos a volver a salir de casa, no íbamos a estrenar otra obra de teatro ni a estar de nuevo con la gente", afirmó Cantoral en entrevista, quien alzó su copa para brindar con el resto del elenco por el 2022, antes de dejar la puesta en escena temporalmente por un compromiso laboral en Chile.

Durante la convivencia, Sergio Bonilla, Luis Gatica, Lenny Zundel, Marcial Casale y María Perroni unificaron su deseo de mantener con vida al teatro, así como la eliminación del coronavirus. Aunque no tienen un ritual para dar la bienvenida al Año Nuevo, los artistas acostumbran a consumir las tradicionales uvas; y, como primer deseo, concuerdan en tener salud para afrontar las adversidades.

"Mi deseo es que ya se muera este pinche bicho de mierda que no nos deja en paz, que al menos tengamos un poco de certeza porque llevamos mucho tiempo así, en total incertidumbre", comentó Bonilla, quien personifica a Sam. "No podemos vivir con miedo porque eso tampoco es vida, asistamos a los teatros, con la consciencia de que esto no se ha terminado, debemos de mantener todas las precauciones, pero continuar con nuestra vida", agregó.

La ternura e inocencia la aporta María Perroni, quien a sus 13 años refleja madurez, gracias a las enseñanzas de sus padres, Mariana Garza y Pablo Perroni. "Mis deseos del próximo año es tener mucho más trabajo, mucha salud para mi familia y para mí, pero, sobre todo, que la gente venga al teatro, no sólo aquí, sino en general. Siento que todo el tiempo que estuvimos encerrados pasaron muchas cosas en la mente de los artistas en las que probablemente ya no hubiéramos podido volver a pisar un escenario y eso creo que a todos nos aterrorizó", comentó Perroni, quien da vida al personaje de Gloria y que alterna con Nina Rubín Legarreta.

Gatica, quien comparte papel con Marco de la O, comentó que se llena de energía de estar ante el público. "Luego de haber estrenado nos cayó el 20 de todo ese tiempo que estuvimos ausentes, sin escuchar al público, un aplauso, pero en realidad llena de energía escuchar, ver, vivir y sentir la reacción del público en vivo, no hay palabras para describir eso", dijo.

"Debemos aprender a vivir con la pandemia, ésta nunca se irá, pero ya vacunados, con precauciones vamos a seguir haciendo nuestra vida como antes y deseo a todos que tengan mucha felicidad, amor, que asistan al teatro el próximo año porque el teatro es un elixir para el alma", agregó Casale.

Zundel aseguró que uno de los objetivos es que la obra dure varios años en cartelera, pues considera que el público merece teatro de calidad, algo que, desde su punto de vista, ofrecen. El 9 de enero será el último día que Itatí Cantoral se ponga en la piel de Susy en Sola en la Oscuridad, al menos de manera temporal.

"Compromisos adquiridos previos al estreno de Sola en la Oscuridad, llevarán a Itatí Cantoral a la ciudad de Santiago de Chile, donde filmará una película que le ocupará cinco semanas, por lo que la actriz ofrecerá funciones de esta primera etapa de la temporada hasta el domingo 9 de enero", informó en un comunicado la empresa Mejor Teatro.

Kika Edgar fue la elegida para subirse al escenario, del viernes 14 de enero al domingo 13 de febrero, en lo que vuelve la protagonista del montaje dirigido por Enrique Singer.

Sola en la Oscuridad presenta la historia de Susy, una mujer ciega que tendrá que sobrevivir a tres matones, todo por un curioso juguete que guarda su esposo Sam, pero que para ojos de terceros vale millones. Ofrece funciones viernes (19:00 y 21:30 horas), sábados (18:00 y 20:30) y domingos (16:30 y 19:00).

