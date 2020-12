Irina Baeva responde al que la critica por ir con Gabriel Soto a boda

Irina Baeva está cansada de que la critiquen por salir de paseo con Gabriel Soto, ya que en varias entrevistas ha dicho que solo en redes sociales le escriben para criticarla, pero aseguró que en persona nadie se ha acercado a ella para decirle cosas como las que le escriben en sus redes sociales.

La última critica que recibió fue por falta del cuidado ante el coronavirus, ya que la modelo rusa fue acompañada de su novio a una boda y en las fotos aparecían sin cubrebocas rodeados de varios amigos.

Irina Baeva dijo que si están tomando todas las medidas de precaución pero que en el momento de tomarse las fotos decidieron quitarse el cubrebocas, ahora en el programa Hoy, dejó claro que eso ya no le afecta y que es una mejor persona.

La novia de Gabriel Soto se defendió al ser tachada de irresponsable por asistir a una boda masiva en Cancún y dijo; "Gabriel está grabando y nos estamos cuidando, aunque no esté grabando si yo no me cuido y me contagio, lo más seguro es que Gabriel se valla a contagiar".

La actriz, Irina Baeva dijo que aprendió a lidiar con las criticas, aunque fue un proceso difícil , aclaró que está más feliz y más contenta de manera interna, pero el hecho de que la critiquen, no le quita las ganas de compartir fotos en redes sociales junto a Gabriel Soto, pero dijo que si cuidan lo que enviarán por que puede resultar contra producente.

Ante la declaración Galilea Montijo le recomendó bloquear a las personas que la critican y que cada vez que lo hace se siente muy bien, hasta relevó que en un día ha bloqueado a 800 seguidores.

Recordemos que tras la ruptura del matrimonio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto por estar saliendo con Irina Baeva fueron blanco fácil para las criticas y hasta el momento lo sufren. Los malos comentarios no solo llegan a la pareja, también a Geraldine Bazán, a la que muchas veces la llamaron cuernuda, ardida y llorona.

