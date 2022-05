Invadida por el drama, así luce Marjorie de Sousa en Amores que Engañan, su nueva serie

Tras anunciar hace un par de meses, un nuevo proyecto con el que trabaja junto al actor Carlos Ponce haciendo pareja, la actriz Marjorie de Sousa, hace alarde de sus habilidades histriónicas y se dejó llevar por el drama en "Amores que Engañan", su más nuevo proyecto que justo se ha estrenado.

Invadida por el drama del dolor y la desesperfación, la venezolana dio todo de sí para interpretar a una mujer deseosa de ser madre y que por las adversidades de la vida y el engaño de su pareja sufre por no poder concretar su sueño.

VIP 2000 TV -una de las productoras que intervino en la nueva serie de Lifetime-, utilizó su cuenta de Instagram para anunciar hace tres días: "Estamos listos para el gran estreno de Amores que Engañan el Lifetime. Sábado 14 de Mayo, a las 10 pm (Hora de México)".

Un equipo que necesitó de una gran producción

Así mismo dejó ver su agradecimiento al equipo y otros elementos que hicieron realidad la serie, entre los que destacan: más de 25 protagónicos internacionales, rebasan a los 120 actores de Jalisco y Ciudad de México, así como a los 300 extras de Guadalajara. También contaron con arriba de 50 locaciones espectaculares y utilizaron más de 700 vestuarios.

VIP 2000 TV también reveló que el tema de entrada original es una canción interpretada por la ganadora del Grammy Valeria Lynch y la música original de 11 Loops. Y un dato que nos hace muy feliz: el 70% del crew [equipo de producción/tripulación] son mujeres! Y terminó con un: "Arriba Amores que Engañan!".

Por otro lado, y en una segunda publicación, la productora compartió el tráiler oficial de "Amores que Engañan", serie en la que participan diez parejas de actores mexicanos e internacionalmente conocidos, como son, Scarlet Ortiz y Jorge Salinas, Ivonne Montero y Pepe Gámez, Aylín Mujica y Héctor Suárez Gomís.

También participan Duda Nagle, Sophia Abrahao, Gutemberg Brito; Christian Vázquez y Grettell Valdez, Ana Patricia Rojo y Omar Fierro, Gabriel Porras y Érika de la Rosa, Sofía Sylwin y Mark Tacher, Nacho Casano y Verónica Montes y por supuesto, Marjorie de Sousa y Carlos Ponce.

"Today we share the international Trailer of our series "Amores que Engañan" to be presented in the Screenings of Los Angeles next week. The series will be released in Latin America on Sunday, May 14 at Lifetime. We are looking forward to seeing all our clients and friends next week in our Suite 744", escribió la productora en una segunda publicación en la que presenta el tráiler oficial.

Hoy compartimos el Tráiler internacional de nuestra serie "Amores que Engañan" que se presentará en los Screenings de Los Ángeles la próxima semana. La serie se estrenará en América Latina el domingo 14 de mayo en Lifetime. Esperamos ver a todos nuestros clientes y amigos la próxima semana en nuestra Suite 744, se lee en Español.

