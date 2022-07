Humberto Zurita satiriza su labor en las novelas en la serie "El Galán" de Star Plus

El actor mexicano Humberto Zurita eligió ser parte de la serie de Star+ "El Galán: la TV cambió, él no", con la consigna de cuestionar la figura del "galán de telenovela" y, junto a su hijo Sebastián, tuvo el humor necesario para burlarse de sus propias carreras en la televisión.

"Es una comedia ácida que desmitifica un poco lo que es el galán, el estereotipo, habla de un hombre que 30 años que después de haber sido importante en la televisión ya no es nada, no lo conoce nadie", expresó el actor en la presentación de la serie a medios de comunicación.

La ficción, dirigida por Chava Cartas sigue la vida de Fabián del Mar, un famoso galán de melodramas clásicos, venido a menos que intenta regresar a la televisión convencional para continuar con su carrera sin modernizarse y vicios heredados del siglo pasado.

El actor de telenovelas como "Alguna Vez Tendremos Alas" (1997), aseguró a Efe que de su personaje, al que llama "un desubicado", no le aprendió nada, pues considera que "es un loco": "A él le dejé todo lo mío, el lastre que tenía que soltar se lo dejé a Fabián", contó.

En la serie su hijo Sebastián Zurita da vida al mismo Fabián en su época de oro y el haber tenido la oportunidad de jugar a ser su padre, aunque fuera en la ficción, fue divertido para él, y confiesa, lo vio como una ligera "venganza" a las duras "críticas constructivas" que éste le hizo cuando su carrera a penas empezaba.

"Ha sido interesante el poderme burlar de alguna manera de cómo actuaba mi papá, y de cómo actuaban todos en los 80 -y yo también-. Me acuerdo cuando mi papá vio mi segunda novela, me decía: 'Estás como un poco pasado', y la verdad sí, era crítica constructiva, pero ahora ésta fue mi venganza", contestó a Efe Sebastián Zurita, quien comenzó su carrera en telenovelas como "En el Nombre del Amor" (2008).

Según confesaron ambos actores, el proyecto busca romper con el estereotipo de lo que es atractivo en la televisión y fungir como "un espejo" de los vicios de la sociedad y que estas producciones replicaban, y con ello, replantearse temas como la figura del hombre macho y "galán".

"Creo que hay que romper estos estereotipos que teníamos en las televisoras y telenovelas porque creo que ese no es el mundo, el mundo es de muchos sabores y colores", consideró el mayor de los hijos Zurita.

El elenco de la serie, que se estrenó el pasado 8 de junio por la plataforma de Star+, también está conformado por Sara Maldonado, Patricia Reyes Spíndola, Darío Ripoll y Ernesto Laguardia, quienes han sido parte fundamental de las producciones de melodramas en México.

"A veces hablamos muy mal de las telenovelas y han sido una gran industria. A mí me llama mucho la atención que una de las plataformas de Disney (Star+) tenga muy claro que las telenovelas han sido el punto central de muchos pensamientos de la sociedad y ahora se le da una vuelta para madurar como audiencia", aseguró Laguardia.

Con información de MÉXICO TELEVISIÓN / Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Humberto Zurita

