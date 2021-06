“Hoy por hoy nazco y resurjo de las cenizas”; Rafael Amaya tras regreso a la tv

Fue a principios del 2021 cuando el actor mexicano, Rafael Amaya reapareció en las redes sociales después de haber estado ausente por varios meses tras superar su problema con sus adicciones, motivo por lo que se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación, y aunque mucho se especuló de su regreso a la televisión, fue hace un par de horas que confirmó tal noticia.

Fue durante una entrevista exclusiva al programa Hoy Día que el originario de Hermosillo, Sonora, señaló que ahora está muy contento y agradecido con Telemundo, tras darle una segunda oportunidad, pues tendrá una participación especial en la serie, Malverde: El santo patrón, por lo que aseguró que "Hoy por hoy nazco y resurjo de las cenizas".

“Me siento muy contento, muy agradecido con Telemundo por esta segunda oportunidad, otra oportunidad y pues estar en buenos proyectos, ahora voy a estar en ‘Malverde’, es una participación especial, corta, pero estoy muy muy agradecido, me siento muy contento y emocionado, un poco nervioso también, todavía no conozco las instalaciones, no estoy muy empapado todavía de la historia en general, porque todo esto ha sucedido... se ha venido como una avalancha, estoy muy emocionado, pero como siempre agarrando el toro por los cuernos”, señaló el actor de 44 años.

Por otro lado, el intérprete de Aurelio Casillas en la exitosa serie de El Señor de los cielos, habló como nunca del problema que tuvo con las drogas, y aunque muchos aseguran que se tomó muy enserio su personaje de narcotraficante, el actor se responsabilizó de todo, pues aseguró que no fue el papel de Aurelio si no supo manejar su fama y en el trayecto tuvo varios tropezones.

“La verdad no tenía mucha responsabilidad en muchos aspectos, y no hay una escuela, un manual para ser famoso, si hubiera habido un curso, un curso para ser famoso yo lo hubiera tomado, pero no lo tome, no supe como tomar todo eso, toda esa atención. No fue el personaje, fui yo, la decisión fue mía, no era Aurelio, se entrena para dejar el personaje en el closet, donde sea, quitarse los zapatos, cuando te bañas y ya está, pero sí me deje llevar por muchas cosas, muchas cosas como la vanidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse, el dejarme ver…", dijo el artista durante el programa Hoy Día.

Pese al problema que enfrentó tras el éxito que obtuvo como Aurelio Casillas, el artista de 44 años expresó que está muy agradecido por este personaje por haberle dado mucha exposición y muchas bendiciones. “Este personaje me dio mucha exposición y muchas bendiciones también (...) hoy por hoy me hace más fuerte, hoy por hoy nazco y resurjo de las cenizas”.

Rafael Amaya reconoció que se equivocó pero agradece que esté episodio de su vida estuviera rodeado de personas que lo quieren y que pudieron ayudarlo a salir de ese hoy y abismo.

“Fui yo, fui yo más bien, que yo traía arrastrando muchos problemas sin saberlo, desde muy pequeño, tampoco hay un manual para ser padre, no hay manuales para vivir una vida perfecta, me equivoqué y lo bueno es que me rodeé de gente que me pudo ayudar, que me pudo sacar de ese hoyo, de ese abismo y bueno, también me rodeé de gente que no me debía haber rodeado, estoy haciendo muchos cambios en mi vida y estoy muy contento”, señaló El Señor de los Cielos.

Finalmente el actor que apareció en melodramas de Televisa como Salomé, Las dos caras de Ana, Las vías del Amor y Amar otra vez, señaló que está muy feliz, pues poco a poco ha ido recuperando su vida. “Estoy muy agradecido con Dios, todo esto no es casualidad, el tiempo de Dios es perfecto y el del hombre es imperfecto y eso lo tengo clarísimo, antes era muy agnóstico y no creía en Dios, así de mal estaba mi situación (...) acabo de recuperar mi cuenta de Twitter, acabo de recuperar mi cuenta de Facebook, hasta mi INE, estoy recuperando mi vida también y a mis amigos”.