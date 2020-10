Hospitalizan a Ana María Alvarado, conductora de Sale el Sol

Hace un par de horas la famosa y querida conductora del programa Sale el Sol, Ana María Alvarado dio positivo al coronavirus ( COVID-19) por lo que la presentadora tendrá que ausentarse unos días de la televisión. Ana María fue hospitalizada debido a que presentó problemas respiratorios a causa de la enfermedad.

Fue a través de una entrevista, desde el hospital, para su programa Sale el Sol que la presentadora compartió que había dado positivo al virus que tiene al mundo "de cabezas" .Ana María comenzó diciendo los síntomas que presentó en un principio, esto el pasado viernes. “El viernes estuve muy mal, me bajó un poquito la oxigenación. Me sentía como si me hubieran apaleado”, contó Alvarado.

Ante los problemas de salud, la conductora tomó la decisión de hacerse la prueba del coronavirus cuatro días después, sin embargo, antes de saber los resultados, su salud empeoró, sintío que se desvanecía, tenía dolor de gargata y problemas para respirar por lo que de inmediato su familia la llevó al hospital. “Me sentí muy mal y por eso me llevaron al hospital. Tenía dolor de garganta, muy intenso. Sentía como una opresión. Esos fueron mis síntomas. Ahora están más leves”, dijo.

Luego de unos difíciles días, Ana María contó para Sale el Sol que afortunadamente su salud ha mejorado bastante. Entre lágrimas la famosa conductora agradeció las muestras de cariño que ha recibido en este momento. Recordemos que el pasado mes de Agosto, la periodista de espectáculos contó que tenía un tumor cerebral.

Ana María contó que para ella fue una sorpresa muy desagradable saber que tiene un tumor, aunque afortunadamente, éste es benigno. La periodista contó que el diagnóstico ocurrió por una visita que hizo al doctor debido a constantes jalones de piel que había estado sintiendo en su cara y pensó que era una especie de parálisis facial. Sin embargo, se trataba de dicho tumor.

¡Todo va a estar bien, @anamaalvarado! Nuestra conductora de espectáculos revela dio positivo a #COVID_19 y nos cuenta cómo se siente. ¡Te queremos, no bajes la guardia! ��https://t.co/4HjDeCirUG — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 26, 2020

"Pensé que sí me iba a tener que ausentar un tiempo porque me dijeron que tengo un tumor", dijo Ana María. Según Alvarado, el doctor le dijo que no era recomendable operarlo por el momento ya que aparte de ser benigno, no tenía un tamaño tan grande.

"Por ahora el tumor no me está dando problemas, pero está ahí; y entonces, me dijeron que no es conveniente operarlo, en caso de que crezca entonces sí me lo tendrían que operar, pero aquí está [tocándose la cabeza del lado derecho] y es un tumor", reveló la periodista.

Por otro lado contó que meses atrás venía padeciendo de ataques isquémicos (breve evento similar a un derrame cerebral) que a la fecha le habían venido dando, pero en realidad eran ataques epilépticos por lo que su angustia aumentó al enterarse con el nuevo diagnóstico.

Aunque dijo que los choques químicos que se producen en el cerebro ya están controlados con medicamentos, por lo que ella estará estable.

