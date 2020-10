Hilary Duff espera la cigüeña por tercera ocasión y lo comparte en las redes 

La publicación se hizo en el mejor momento, en unos meses, Hilary y Matthew estarán de manteles largos, festejando su aniversario de boda número uno, la boda fue muy íntima y sencilla, algo que caracteriza a la protagonista de Lizzie McGuire.

El tierno video de Instagram dejó claras las dudas sobre el embarazo de Hilary. "¡Estamos creciendo! Sobre todo yo", fue lo que escribió la actriz. En la Insta storie sale su esposo Matthew Koma, quien le acaricia el vientre.

El músico Matthew también posteó el video, dándole un toque mucho más divertido y asegurando que el embarazo es fruto de la cuarentena, que todo el mundo vive a causa de la pandemia del coronavirus: "La cuarentena fue divertida. Bebé número tres, 2021".

El día de ayer el video fue tendencia en todas las redes sociales, causando la euforia de sus seguidores rápidamente, fue tanto el aboroto que provocó la publicación, misma que lleva 5.9 millones de Likeds y mas de 19 mil comentarios, el post lo hizo en su cuenta oficial de Instagram, .

Mientras tanto Hilary Duff hoy celebra el cumpleaños de su hija Banks Violet Bair, la pequeña hoy cumple dos años, la cantante compartió un video con los momentos más tiernos al lado de su hija, en el post escribió un dulce mensaje.

“Mi amor, mi dulce, dulce niña ángel. ¡Gracias! Dos años increíbles con tu sonrisa y tus ojos brillantes (de desmayo). Parece que me gritas a mí, a tu papá y a tu hermano la mayor parte de este tiempo, ¡aunque nadie lo creería con toda la felicidad que brota de ti cuando sonríes!”

"Ahora… eres curiosa, estás a gusto, confiada y valiente. Te amo muchas veces y otra más. ¡Gracias por elegirnos! Papá tiene todas las palabras poéticas… revisa su feed en unos años para ver las cosas buenas. HAPPY 2 boo boo".

A lo que su papá el músico Matthew escribió "Feliz segundo cumpleaños para ti, mi dulce, dulce bebé Banks. Es el mayor privilegio de mi vida ser tu padre y estoy infinitamente orgulloso/asombrado de la pequeña humana que eres y la gran humana en la que te estás convirtiendo. Realmente no hay palabras, charlas de ánimo, blogs de papá o podcasts de qué esperar que pudieran haberme preparado para la cantidad de alegría, plenitud y significado que me brindas cada hora. Aprendo en el trabajo todos los días y lamento no siempre peinar bien".

