Hilary Duff, de ídolo adolescente a mujer madura con relaciones de pareja

Dos décadas después de que a los 14 años, la actriz estadounidense Hilary Duff encandiló a toda una generación de niños con su papel de Lizzie McGuire, ahora protagoniza la serie "Cómo conocí a tu padre", una ficción en la que muestra a sus seguidores -ya en edad adulta- una visión moderna sobre el amor y las relaciones de pareja.

Duff (Houston, Estados Unidos, 1987) toma el testigo en esta producción derivada de la icónica "Cómo conocí a vuestra madre", basada en el relato de Josh Radnor (Ted Mosby en la serie) a sus dos hijos adolescentes sobre cómo conoció a su madre.

"Se trata de una serie diferente, que no busca imitar a la primera y que cuenta un mundo totalmente distinto", reconoce la actriz en una entrevista con Efe. La obra original comenzó a emitirse en 2005, contó con nueve temporadas y fue capaz de conseguir un enorme volumen de admiradores que crecieron personalmente al alimón que la serie.

Ahora, la intérprete norteamericana acepta el reto de satisfacer a un público exigente y afirma que se sabe "consciente de la gran responsabilidad".

ÉXITO PRECOZ CONSOLIDADO EN EL TIEMPO

El camino del éxito ha llevado a Duff a ser la cara visible de este esperado "spin-off", pero antes de esto algunos pensaron incluso que podría acabar siendo otro juguete roto de Hollywood. No habría sido el primer caso debido a la precocidad con la que la fama le llegó y a la importante exposición pública que le rodeaba. Algo que, según la propia Duff, por momentos llegó a ser "muy estresante".

Tenía 10 años cuando hizo su primera aparición en la gran pantalla gracias a la cinta "Casper y la mágica Wendy", y de ahí al estrellato con "Lizzie McGuire" en Disney Channel. Una serie que estuvo en antena de 2001 a 2004 y en la que más que actuar, podía estar narrando perfectamente las dudas y problemas habituales de una etapa como la adolescencia que ella misma experimentaba entonces.

Sin embargo, continuó su joven carrera como actriz con los pies en el suelo y compaginándola con un sinfín de proyectos que ha ido desarrollando en los últimos 17 años. Cantante de pop-rock, diseñadora de su propia línea de moda auspiciada incluso por la firma de Dona Karan (DKNY), sacó su propio perfume y escribió una saga de novelas para adolescentes.

Para Duff, este crecimiento profesional y personal se lo debe principalmente a su familia: a sus tres hijos y al que es su marido actualmente, el productor y DJ Matthew Koma.

"Matthew es un gran seguidor de la serie original, siento lo que significaba la anterior e implica una presión importante", explica Duff, quien desvela que "aunque conocía a todos los personajes", no veía la producción original "tan religiosamente".

DESCRIPCIÓN SENTIMENTAL DE UN MUNDO NUEVO

En "Cómo conocí a tu padre", Duff encarna a Sophie, una treintañera que trata de encontrar al hombre perfecto y termina con un nuevo grupo de amigos. Duff describe al personaje que interpreta como "una chica adorable, entrañable y decidida a ser amada".

Lo que parte de la búsqueda de una relación convencional acaba siendo la descripción sentimental de una sociedad adaptada a los nuevos tiempos de las citas a través de aplicaciones, a distintas orientaciones sexuales y a un concepto más libre del amor.

"Estamos en 2022 y han cambiado muchas cosas en la forma de relacionarnos, de profundizar en nuestra sexualidad y tenemos un mundo más inclusivo", precisa. Una serie de ficción que, además de entretener, presumiblemente tendrá un notable impacto en los casi 21 millones de seguidores con lo que, solo en redes sociales, cuenta Duff.

La actriz comparte reparto en esta producción con Chris Lowell (Jesse), Josh Peck (Drew), Kim Cattrall (Sophie), Tom Ainsley (Charlie) o Francia Raísa (Valentina). Esta última, también presente en la entrevista con Efe, afirma que es "un placer" trabajar con Duff porque "todo lo que toca, lo convierte en oro".



La primera temporada de "Cómo conocí a tu padre" se estrenó a finales de enero en la plataforma de vídeo a la carta Hulu y, tras la gran aceptación de sus diez capítulos iniciales, ya se está grabando la segunda con veinte nuevos episodios. EFE

Con información de Guillermo Azábal - Entrevista a HILARY DUFF /Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.)

