Hijo del productor Juan Osorio da positivo a virus

Hace unos días se dio a conocer ante los diferentes medios de comunicación que el productor, Juan Osorio de Televisa, libró la terrible enfermedad del coronavirus, y es que a pesar de estar conectado al tanque de oxígeno el productor se recuperó del estdo crítico en el que estaba, sin embargo, fue él mismo quien anunció que su hijo Emilio Osorio también se contagió.

“Me siento muy bien, yo creo que hoy los doctores me retiraron el oxígeno, tengo un tanque que tiene que ser de protección por cualquier cosa”, fueron las palabras de Juan Osorio frente a las cámaras de Hoy, donde también aprovechó para hablar del estado de salud de su hijo Emilio Osorio, fruto de su relación con la polémica vedette, Niurka Marcos.

“Lo que pasa con Emilio, Emilio es, se invirtieron los papeles, ahora Emilio está confinado, está encerrado y yo le hablo por la puerta de la entrada, este pues me encargo de sus alimentos de lo mismo, le pongo todas las charolas en la puerta con todo lo desechable, este, pues no tiene gusto, no tiene olfato, la garganta ya afortunadamente ya empezó a ceder la inflamación que tenía por que me estaban preguntando, lo veo en la mañana, lo veo en la tarde, pero no me aguanto las ganas y le hablo para saber como está”, fueron las palabras de Juan Osorio al respecto de la salud de su hijo.

Durante la entrevista Juan Osorio fue cuestionado sobre cómo había reaccionado Niurka Marcos al enterarse que su hijo había dado positivo al virus. “Está preocupada por que es la mamá, obviamente, pero también está tranquila por que sabe que está bien cuidado, habla con el en la mañana, en la tarde, en la noche, en las mañanas que llega el doctor a revisarlo habla con él su mamá”, finalizó el productor.

El ex esposo de Niurka quien reveló estar muy al pendiente de su hijo

Recordemos que hace unos días Juan Osorio pidió ayuda para su hijo quien dejó una líneas para sus seguidores con la siguiente leyenda. ““Banda su apoyo es muy importante, Emilio está confinado por dar positivo de Covid. Ayuden a que no se desespere”, dijo el padre de Emilio.

Mientras que Emilio Osorio tomó con un poco de humor la enfermedad y así dio a conocer la noticia: "Con Positivo, pero no más que yo chiki”, reeveló.