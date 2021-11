Héctor Sandarti revela la fórmula para ganar La casa de los famosos

“La casa de los famosos” entró a su recta final y Héctor Sandarti ha sido parte fundamental del programa de Telemundo pues es el conductor principal, por lo que está muy enterado sobre lo que hacen o dejan de hacer los participantes del reality show.

Viéndolo desde afuera, el presentador de televisión considera que conoce la fórmula para ganar “La casa de los famosos” y así la reveló en una entrevista que sostuvo con el programa People VIP, para revista People en Español, donde habló de lo que tienen que hacer los participantes para quedarse con el triunfo.

Héctor Sandarti reveló la fórmula para ganar el reality show de Telemundo, el cual definirá a sus últimas dos finalistas este lunes luego de la ceremonia de eliminación, en la que Manelik González, Gisella Aboumrad y Cristina Eustace están en riesgo de salir.

"Es complicado porque es el día a día, tiene que ver con tu personalidad, con la convivencia y la forma que eres. Siempre he considerado que ‘La casa de los famosos’ no es para cualquier persona; no cualquiera puede estar ahí y permanecer y aguantar porque es un tema de mucho soporte", dijo el conductor guatemalteco de televisión.

Para Héctor Sandarti, estar las 24 horas del día encerrado en el mismo lugar con las mismas personas, que además no son amigos personales, debe ser complicado, y más si a ello se le suma que están siendo observados cada minuto por las más de 50 cámaras que existen en la casa.

Es por ello que consideró que hay una estrategia infalible para convertirse en el triunfador o triunfadora de “La casa de los famosos” y lo reveló en la entrevista con People en Español, donde señaló que ser auténtico es muy importante pues al público no se le puede engañar.

“Si me preguntaran cuál es el secreto para que te vaya bien en un programa como ‘La casa de los famosos’ es ser tú mismo. Mientras más transparente, más tú y más genuino seas, mejor te va a ir”, dijo, y esa es precisamente la fórmula que parecen haber seguido Alicia Machado y Manelik González, quienes se perfilan como las favoritas.

Héctor Sandarti ha estado en contacto con los integrantes del reality y es el encargado de comunicarles quiénes son los nominados y los salvados, además de recibir al expulsado de la semana y realizarles una entrevista preguntándoles algunas de las cosas polémicas que vivieron dentro del recinto.

Esta semana que inicia se revelará a la última expulsada de “La casa de los famosos” y las que se salven se unirán a los finalistas, que son Alicia Machado, Pablo Montero y Kelvin Rentería. El ganador o ganadora se llevará 200 mil dólares como premio.

