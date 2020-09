Héctor Sandarti devastado: se incendia su departamento, ¡el fuego llegó hasta el techo!

El pasado lunes 21 de septiembre, el presentador de TV, Héctor Sandarti, anunció que durante sus vacaciones familiares en Cancún, Quintana Roo, México, había ocurrido un incendio en el departamento en el que ya tenían varios días viviendo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el también actor, contó lo que había ocurrido y la forma en la que pasó, pues todo se debió a un corto circuito en el área de la lavandería del inmueble, según contó en un par de vídeos publicados en la plataforma. También mostró imágenes de las condiciones en las que quedó el lugar.

El intérprete de "Hasta que el dinero nos separe" (2009) inició en su cuenta personal de Instagram informando lo siguiente mediante un primer vídeo:

"Hola, familia, amigos, ¿cómo están? Decidí hacer este vídeo rapidísimo para calmar un poco los rumores que posiblemente se empiecen a dar con respecto a lo que nos pasó a mi familia y a mí aquí en Cancún. Efectivamente el departamento en el que estábamos nosotros desde hace varios días se incendió".

Y continuó: "Estoy en la zona del cuarto de la lavandería [mientras mostraba con las imágenes], que es donde hubo un corto circuito en esta parte que es donde estaban los brakes y me imagino que los fusibles y todo eso y bueno, el fuego llegó hasta la zona del techo y salió por estas rendijas que están acá -señalando una ventana con persianas horizontales de metal-, que fue lo que indicó a los vecinos que había un incendio".

También contó: "Nosotros acabábamos de salir 10 minutos antes de que esto empezara y afortunadamente pues no estábamos. Esto ocurrió hoy a las 10:30 de la mañana aproximadamente y pues nos regresamos de la casa de otros amigos donde estábamos para venir a ver qué había pasado".

El conductor de "Un Minuto para Ganar VIP" de Televisa, agradeció también la oportuna intervención de los administradores del edificio, así como a las labores de rescate del Cuerpo de Bomberos de Cancún cuya participación, evitó que el incendio se convirtiera una catástrofe general en el inmueble.

Además dijo que seguirán unos días más en el puerto, en lo que hasta ayer, han sido unas accidentadas vacaciones. Agradeció también a sus seguidores, conocidos y amigos, quienes han estado al pendiente de la situación que asustó al carismático conductor y a su familia.

"Tuvimos un incendio en Cancún. Gracias a Dios mi familia y yo estamos bien", escribió el ex presentador de Telemundo en su perfil y la primera en reaccionar a la noticia fue su ex compañera y amiga Adamari López, expresando: "Gracias a Dios que están bien. Bendiciones", así mismo las de sus ex compañeras de 'Un nuevo día', Ana María Canseco, Daniel Sarcos, Rashel Diaz, James Tahhan, Erika Csiszer.

"Mañana les cuento mas sobre el incendio, gracias por estar siempre pendientes", se puede leer en la descripción del segundo vídeo publicado por el presentador de TV.

