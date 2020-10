Habla Esmeralda Pimentel de su supuesto romance con Mauricio Ochmann

Con el reciente estreno de "Ahí te encargo", una de las más nuevas producciones de Netflix, se desató el rumor de que los protagonistas de la emotiva historia, Esmeralda Pimentel y Mauricio Ochmann, tenían una relación sentimental, por lo que inmediatemante Ochmann aclaró lo dicho.

Y en esta ocasión tras la aclaración de Mauricio, fue Esmeralda Pimentel la que habló sobre el tema, quien además de destacar que ya está acostumbrada a que la relacionen sentimentalmente con los galanes con los que comparte créditos en alguna producción, dijo lo que en realidad existe entre ella y Mauricio Ochmann.

"Siempre nos van a querer emparejar con el actor en turno, pero eso habla mucho de la química que se logra cuando estamos en escena", dijo la actriz de 31 años al Heraldo de México.

Además hay que recordar que la película se rodó durante el 2019, año en el que aún permanecían juntos como pareja Mauricio Ochman y Aislinn Derbez y según su confesión, ella quiere mucho a la madre de Kailani, la hija de ambos actores.

"Yo lo adoro con todo mi corazón, soy muy afortunada de haber trabajado con él en dos ocasiones, lo quiero", argumentó.

Por otro lado, dentro de las declaraciones hechas por Ochmann, dijo recientemente que ya está acostumbrado a escuchar ese tipo de especulaciones durante su trabajo actoral tanto en la pantalla chica como en la industria del cine.

"La verdad es que ya no me extraña como que siempre es con la que trabajé (…) Entonces, híjole, bueno que hablen y ahora un poco lo que está rudo y que es un poco más fuerte son las redes sociales, de alguna manera, hay cosas o comentarios que se pueden viralizar y la gente realmente como que se lo cree. Pero no, yo a Esme la quiero muchísimo es una una gran compañera y una actriz talentosísima", dijo la ex pareja de Aislinn Derbez a en entrevista con "Sale en Sol".

Incluso una de las cuestiones a las que se atribuye el rompimiento de la relación entre Ochmann y Derbez, fue un romance entre el actor y la protagonista de "La Usurpadora" (2020) Sandra Echeverría, por lo que dicho engaño, pudo haber sido la gota que derramó el vaso y puso fin a la relación entre Mauricio y Aislinn.

Aunque por otro lado, fue el mismo padre de Aislinn, Eugenio Derbez, que lo que pudo haber terminado con la relación de su hija y el actor de 42 años, fue el reality "De viaje con los Derbez"; en fin... Lo cierto es que a partir de que cada actor ha aclarado los rumores, es un hecho que nunca se han involucrado sentimentalmente.

Y para terminar, Esmeralda Pimentel se ha unido recientemente a un movimiento feminista para terminar con el machismo que hay en México así como en todo el mundo y destacar la importancia de la mujer en la sociedad; tanto que hasta se inclinó sexualmente por las mujeres y recientemente ha presentado a su nueva pareja. Así mismo cambió radicalmente de look y se despidió de su larga cabellera, y a decir verdad, se ve ¡guapísima!.

