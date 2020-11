Gustavo Adolfo le pide perdón a Elisa Beristáin por decirle gorda

Ante las miles de críticas que ha recibido el periodista, Gustavo Adolfo Infante por ofender publicamente a su colega Elisa Beristáin, conductora del programa Chisme No Like, el presentador de televisión tuvo que retractarse y pedir disculpas a Beristáin tras llamarla gorda mugrosa.

Fue durante una entrevista para TVyNovelas que el conductor De Primera Mano insultó y humilló a la famosa conductora, refiriéndose a ella como gorda y mugrosa. Ante estas declaraciones, Beristáin no pudo contener el llanto durante su programa en vivo en donde señaló que se sentía humillada, ya que toda su vida ha luchado con el sobrepeso.

“La neta yo he lidiado con mi peso toda la vida y sí me hizo sentir muy mal, porque yo desde que me conozco, estoy a dieta y he vivido con esta situación de sobrepeso. He vivido críticas fuertes de mujeres, lo viví en Rica famosa latina, pero es diferente que te lo diga un hombre”, comentó Elisa.

Ante estás declaraciones, Gustavo Adolfo reaccionó y optó por pedirle una disculpa pública a la conductora de Chisme No Like, justificando que estaba enojado en ese momento. “Estoy muy apenado, Elisa, por haberte dicho lo que te dije. Te ofrezco una disculpa, no fue en ese momento mi intención el lastimarte. Estaba enojado porque me estaba peleando a través de un chat con tu compañero”, explicó Gustavo.

Sin embargo, las disculpas de Gustavo Adolfo no convencieron a muchos de los usuarios de las redes sociales, quienes tacharon al conductor de misógino y pidieron que lo despidieran del programa.

“Que lo saquen del programa”; “Ya no le queremos”; “Este señor es un misógino”; “Elisa, no te sientas mal, la gente habla lo que hay en su alma”;”Elisa, sé fuerte y demanda. Eres nuestra representante”; “Vamos Eliza, cuando escuches los perros ladrar es que vas avanzando”; “Exigimos que Gustavo Adlfo Infante quede fuera de De Primera Mano”, son algunos comentarios en las redes sociales.

A través de Instagram, Elisa no dudó en agradecer todo el apoyo y cariño que ha recibido después de ser humillada. "Cómo que ayer y antier en mis post me quedé sin palabras. Pero hoy sólo quiero decir...LOS QUIERO! gracias", escribió la conductora.

