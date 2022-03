Gustavo Adolfo Infante ofrece disculpa pública a Mauricio Martínez

Tras arremeter en contra de Mauricio Martínez durante una emisión del programa Sale el Sol, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante ahora se disculpó públicamente con el actor, pues aseguró que nunca debió hablar de más y la expresión que hizo lo apena y avergüenza.

Fue durante la emisión de este 31 de marzo de Sale el Sol que Gustavo Adolfo Infante se retractó de las palabras que dijo y mostrar su insebilidad al hablar del abuso sexual que sufrió el actor, luego de que este se negara a darle una entrevista a él tras preferir a Adela Micha para tratar este tema tan delicado.

“Aquí al estar hablando de Mauricio Martínez yo hice una expresión que el día de hoy me apena y me avergüenza, porque dije yo que no daba entrevistas, y no lo voy a repetir porque no quiero revictimizar, a una víctima como es el señor Mauricio Martínez, sé que fui poco sensible al expresarme de esa manera, en una persona que tuvo que regresar de la Unión Americana para poner en tinta y en papel una denuncia en contra de una persona hace 20 años”, expresó Infante.

Lee también: El vestidazo rojo con el que Fabiola Guajardo aplastó a Claudia Martín en Los ricos también lloran

Así mismo, el presentador de televisión señaló que entendía la situación del actor y si no quiso romper el silencio con sus compañeros y la empresa para la que trabaja que lo respetaba por lo que reiteró su disculpa pública.

“Yo entiendo que cada uno tenemos nuestro tiempo, el momento de romper el silencio y por supuesto que Grupo Imagen, Imagen Televisión, el matutino Sale el Sol, todos mis compañeros, los cuales no dijeron una sola palabra, fui yo, y yo tomo la responsabilidad de lo que dije, y ofrezco una disculpa al señor Mauricio Martínez y a todas las víctimas si se sintieron lastimadas, ofendidas, por ese adjetivo calificativo que utilicé”.

Finalmente, el conductor del programa El Minuto que cambió Mi Destino reiteró sus disculpas al actor y a todas las niñas y mujeres que han pasado por esta situación. “Mauricio, te ofrezco una disculpa y a todas esas personas y esas niñas abusadas desafortunadamente en este país, prometo no volver a referirme de esa forma, a ustedes ofrezco una enorme disculpa, y te abrazo Mauricio por el cariño de hace tantos años que nos conocemos”.

Lee también: El vestidazo rojo con el que Fabiola Guajardo aplastó a Claudia Martín en Los ricos también lloran

Recordemos las palabras de Gustavo Adolfo por lo que ahora pidió disculpas.“El que debería de aprender es Mauricio Martínez. A todos nos ve así por arriba porque lo violaron. Porque lo violaron no da entrevista a programas de espectáculos. Nomás va con Adela Micha que nadie la ve... son unos tarados sus abogados. No es promoción, pero el día de mañana que vaya con Adela y que vaya con los noticieros, yo no quiero saber nada por discriminador”, fueron las palabras de Gustavo Adolfo luego de que Mauricio Martínez rechazara hablar del abuso que sufrió en las cámaras de Grupo Imagen.

Síguenos en