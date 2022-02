Gustavo Adolfo Infante asegura que gente ignorante es la que ataca a Lucerito Mijares

El periodista y conductor de televisión, Gustavo Adolfo Infante, arremetió en contra de las personas que critican a Lucerito Mijares, hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares por su físico, y aseguró que es gente ignorante

Fue a través de su programa de Youtube que Gustavo Adolfo Infante compartió que había asistido al concierto que Emanuel y Mijares habían ofrecido el pasado fin de semana; evento en el que logró platicar con Lucerito Mijares, quien le pareció bellísima y encantadora como su madre.

“Le dije: ‘oye me gusta lo que haces’, a lo que me dijo: ‘¿cómo sabes lo que hago?’. Le dije: ‘Porque te he visto y te oído”. Gustavo Adolfo señaló que la jovencita no lo ubicaba por lo que le tuvo que decir que era periodista y amigo de sus padres.

Luego de confesar que es todo un admirador de la hija del intéprete de Soldado del Amor, Gustavo Adolfo Infante aprovechó para arremeter en contra de las personas que critican a la jovencita por su físico, por lo que llamó a sus haters gente ignorante que no mide sus palabras, pues en primer lugar les pidió respeto porque ella realmente es una menor de edad.

“Es estúpida la gente. De entrada, es una menor de edad, vamos respetando que es una menor de edad. Sabes que, la sonrisa, o sea es Lucerito”, explicó el periodista durante la transmisión de “Gustavo Adolfo Infante TV”. Cabe señalar que el físico de Lucerito Mijares ha sido todo un dlema en las redes sociales, pues mientras algunos aseguran que se parece a su padre Manuel Mijares otros creen que es idéntica a Lucero.

Pero sin duda, la jovencita que es toda una estrella de las redes sociales donde esporádicamente comparte algunas imágenes y se vuelve toda una sensación. Aunque, Lucerito Mijares, no se ha lanzado como cantante, la jovencita ya debutó en el teatro con la obra, la “Jaula de las Locas”.

