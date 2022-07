'Graduadas' de la franquicia 'Vencer', ellas se unirían al elenco de Mujeres Asesinas

Luego de que la productora Rosy Ocampo pusiera los ojos en algunas actrices juveniles para pertenecer a la saga de telenovelas bajo la franquicia "Vencer" y haberse 'graduado' de la misma, ahora también se habrían hecho notar ante los ojos de otros creativos, por lo que ella formarían parte del elenco de la renovada serie "Mujeres Asesinas" en su cuarta temporada.

Y tras hacer mucho ruido la confirmación de actrices como la controvertida oaxaqueña Yalitza Aparicio o Sara Maldonado (que volvería a los foros de televisión después de algunos años), también se han escuchado nombres como Silvia Navarro, Adriana Louvier, Kimberly Dos Ramos, Alejandra Robles Gil, Claudia Álvarez o Ana Layevska, quienes serían invitadas para formar parte de nuevo reparto de la tele serie.

Este sábado, el periodista Chema Cortés, sería quien diera la nota sobre estas tres actrices que después de venir de melodramas como "Vencer el Miedo" (2020), "Vencer el Desamor" (2020) y "Vencer el Pasado" (2021), se sumarían al serial que esta vez será producido por Luis Luisillo Miguel.

Se trata de Paulina Goto, quien es pionera de la saga de Rosy Ocampo y que protagonizó como Marcela Durán Bracho, junto al actor ecuatoriano Danilo Carrera. Y aunque no es nueva en series de tv, luego de venir de la exitosa producción de Netflix "Madre Solo Hay Dos" (2021-2022) en la que comparte créditos protagónicos con Ludwika Paleta, la actriz sería una de las invitadas a sumarse a las filas de la cuarta temporada de "Mujeres Asesinas".

La siguiente en la lista sería la actriz Jade Fraser, quien dio vida a Cristina Durán Bracho en las tres novelas de la saga "Vencer" para Televisa Univisión, y que este 2022 se le vio dar vida a María del Refugio 'Cuquita' Abarca Villaseñor quien fuera esposa y hoy viuda del cantante Vicente Fernández, en la bioserie producida por Juan Osorio, "El Último Rey: El Hijo del Pueblo".

Y por último, la histrionisa de origen italiano Valentina Buzzurro, la recordada Gemma Corona de "Vencer el Desamor" y "Vencer el Pasado" que tras debutar en la televisión mexicana con la primera novela mencionada en su entrada por la puerta grande a la televisora de San Ángel, este 2022, estaría retomando la actuación en esta compleja serie.

"Se dice, se cuenta, se rumora que Valentina Buzzurro (#VencerElDesamor), Jade Fraser y Paulina Goto (#VencerElMiedo) han recibido la invitación para participar en la nueva temporada de la serie exclusiva para @vixplus #MujeresAses*nas" se lee en la descripción del perfil de @noveleandomex del periodista Chema Cortés, en la reciente publicación.

Y aunque la prometedora serie en su versión 2022 será producida para la nueva cadena Televisa Univisión, se sabe que tampoco será de libre acceso, pues será una de las producciones de ViX+, la plataforma de paga, propiedad de la cadena.

