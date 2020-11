Gomita aparece con una bendición en brazos y dice que está feliz

Gomita, la Payasita que ganó fama en el programa de Televisa, Sabadazo no ha encontrado al hombre ideal para formar una familia y asegura que tiene muchas ganas de ser mamá, pero no se ha encontrado al valiente para hacerlo.

Ahora Gomita aparece con una bendición en brazos y dice que se siente muy feliz, que desde hace mucho tiempo estaba esperando este momento y por eso decidió compartirlo con todos sus seguidores.

Aracely Ordaz Campos mejor conocida como Gomita, no tiene novio hasta el momento, a pesar de que estaba a punto de llegar al altar, finalizó repentinamente su relación y desde entonces no ha presentado a ninguna pareja nueva.

Puedes ver: Gomita y su atrevido escote tras quitarse los implantes

"Hoy fue mi día, algo que le pedí a dios, ser madrina para poder dar ese amor a un bebé, y hoy fue mi pedida, la pedida más bella, y no se como explicar cómo me siento, conmovida, feliz y bendecida. Les anuncio oficialmente seré madrina de mi, menjaz. y pido a dios salud para mi niña y su familia., agradezco a sus papás por hacerme el honor de compartirme el amor de su princesa @melissaplancarteoficial gracias por esto que hiciste hoy, cada palabra la llevare en mi corazón".

Siguió diciendo "@panchourestioficial seré esa comadre que estará para su familia y su princesa nunca le falte nada sobre todo amor. Los quiero mucho. Dios solo te quiero dar gracias y mándame harta chamba. Seré madrina omg (lo digo gritando). Menjaz tu niña ara te esperaba con emoción." Escribió emocionada en sus redes sociales, Aracely Ordaz Campos.

Desde que Gomita se quitó los implantes se muestra más segura que nunca, apenas compartió una foto con un atuendo elegante y negro con un atrevido escote que deja ver toda su belleza.

Sin duda decir todo lo que vivió, y reconocer que se había hecho adicta a las cirugías, la hizo más humana ante sus seguidores y le han dejado decenas de comentarios llenos de amor y apoyo por tener el valor para hacer lo que hizo.

Algunos le piden que ahora se quité los implantes del busto, pero Gomita no ha mencionado nada sobre eliminar los del frente, quizá no son tan dañinos como los que tenía en los glúteos.

Así se define Gomita ante quien la critica

"La Gomita , Duquesa, en modo Señora refinada, Supervisora de Avon y accionista activa de Betterware, encargada de turno, Señora Locochona y luchona, Chavela Vargas, Maria Felix, Jenni Rivera, Paquita, triunfante, madura, suave como gaviota pero felina como una leona, tranquila y pacificadora pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria, feliz e infeliz, idelista y soñadora como Lupita Dalesio...

En modo poderosa, mujer banorte, Porq entre ser o no ser ella es totalmente palacio, fría como la caguama y peligrosa como el tonayan ella altanera precioaaa y orgullosa, y nosotros con nuestra miserable vida de asalariadas. Tu muy bien mi potra,

Taciturna, animalista, activista social, vegana, pagana, con lana, con ganas de salir adelante, madre, padre, hermana,Amiga, sumisa pero con ojos de ceniza, alma quebradiza ojos de inocente corazón que miente.... a caray no ya me perdí jajaja,

Guapa maquillista de Liverpool.triunfadora en.Mary Kay empoderada vendedora de Herbalife la más arreglada de las mamás de los niños del kinder. "Fría como el viento peligrosa como el mar" eres como un potro sin domar



Potra amada mía, pelatzo, cuerpazo, rostratzo, culatzo, abranse perras! Señora locochona de las lomas, atrevete salte del clóset destapate. Líder diamante de Natura, reina del yoga y el pilates, siempre fitness nunca infitness. Porque las reinas usamos corona, las princesas diadema, las perras cadena, las gatas listón y que gane la mejor.

Aún hay más...

Finísima e inalcanzable señora de las 4 décadas, tomadora compulsiva de leche en vaso de cuero, succionadora de proteína natural, adicta al golden shower, bañada 2 veces al día con jabón Dove 3/4 de leche humectante, fumadora pasiva del PallMall de pepino, ex amiga íntima de Walter Mercado, amante del Dios Jerjes de la película de 300 y recién operada y aliviada de la matriz.

En inventada, jubilada del imss, señora sentada en la cubeta a un lado del chofer, presidenta del DIF, a la que le tocó el centro de mesa, la que cacha el ramo, pestañas de mink, tesorera del fraccionamiento, amiga de la maestra de sus hijos, la nunca otorga pero siempre calla, primera en la fila de la Liconsa, toda inalcanzable". Escribió en instagram.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ