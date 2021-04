Godzilla vs. Kong resucita el cine en EE.UU. con el mejor estreno en la pandemia

Con una recaudación de 48.5 millones de dólares, la cinta “Godzilla vs. Kong” volvió a darle brillo a los estrenos en salas de cine en Estados Unidos y Canadá y se convirtió en el mejor lanzamiento de una película durante la pandemia.

De acuerdo con el portal especializado Box Office Mojo, la producción de Warner Bros. tuvo una gran respuesta durante los días festivos de Semana Santa en el apartado “doméstico”, es decir, la recaudación que se logra en las áreas de Canadá y Estados Unidos.

Fue el 31 de marzo cuando la película fue estrenada en las salas de cine y vía streaming y ello fue una medida brillante, pues aprovechó los días de asueto por la Semana Mayor, por la que muchas personas tuvieron vacaciones y salieron de sus casas para disfrutar del séptimo arte.

Como comparación, Godzilla vs. Kong se ha embolsado en solo cinco días en Estados Unidos y Canadá más que Wonder Woman 1984 desde que se estrenó en diciembre, ya que la película protagonizada por Gal Gadot ha recaudado hasta ahora 46 millones de dólares en total.

Otro ejemplo del fantástico rendimiento de Godzilla vs. Kong es que Tenet, la gran apuesta de Christopher Nolan, solo ha acumulado en Estados Unidos 58 millones de dólares desde que se lanzó el pasado verano.

El mérito de Godzilla vs. Kong es importante debido a que esta cinta entre dos de los monstruos más famosos del cine se ha estrenado a la vez en las salas y en la plataforma HBO Max (Wonder Woman 1984 tuvo la misma estrategia comercial pero Tenet solo se vio en la gran pantalla).

Sin embargo, y al margen del éxito que tienen entre el público Godzilla y King Kong, esta película se ha beneficiado claramente de la reciente reapertura de los cines en Nueva York y Los Ángeles, de la evolución favorable de la pandemia en Estados Unidos, y de los avances del proceso de vacunación contra el coronavirus en el país.

Los cines de Estados Unidos registran su peor taquilla en 40 años

Godzilla vs. Kong se ha convertido además en un fenómeno global de taquilla puesto que en todo el mundo se ha anotado por el momento 285,4 millones de dólares. Esta cinta del director Adam Wingard es la culminación del llamado MonsterVerse, una saga de Warner Bros. y Legendary que ha recuperado en Hollywood el género kaiju (cine japonés de monstruos) para combinarlo con las historias de King Kong en espléndidas propuestas como Kong: Skull Island (2017).

En el reparto de Godzilla vs. Kong aparecen Demián Bichir, Eiza González, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry.El éxito de Godzilla vs. Kong también refuerza la arriesgada táctica para 2021 de Warner Bros.

A diferencia del resto de estudios de Hollywood, que mayoritariamente optaron por retrasar sus estrenos más importantes o llevarlos directamente al mercado digital, Warner Bros. presentará todo su catálogo de 2021 en las salas y en la plataforma HBO Max a la vez.

Aunque esta decisión permitirá a los cines contar en 2021 con películas nuevas que estrenar tras muchos meses ruinosos de reposiciones de clásicos y de lanzamientos de cintas independientes, voces muy respetadas de la industria como Christopher Nolan o Denis Villeneuve criticaron esta medida.

El terror de The Unholy no asusta

Frente al estreno triunfal de Godzilla vs. Kong, el otro gran lanzamiento de esta semana, la película de terror The Unholy, no logró despertar el entusiasmo del público en Estados Unidos y Canadá. La cinta protagonizada por Jeffrey Dean Morgan sobre unos presuntos milagros con una perversa explicación detrás solo recaudó 3,2 millones de dólares.

El podio lo completó la película de acción Nobody, que con Bob Odenkirk como protagonista sumó este fin de semana 3,1 millones de dólares a una recaudación total en todo el mundo que asciende ya a 21,1 millones.

Finalmente, las películas infantiles Raya and the Last Dragon y Tom and Jerry ocuparon la cuarta y la quinta posición de la taquilla “doméstica” con 2 y 1,4 millones de dólares, de manera respectiva.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram Adam Wingard