Glenn Close: No pienso mucho en los halagos, sería insoportable

Glenn Close causó sensación y le dio un poco de vida a una ceremonia de los premios Oscar que careció del glamour de otras ediciones. La afamada actriz fue lo más destacado de aquella noche al mostrar sus pasos de baile al ritmo de “Da butt”, que le ganó aplausos y piropos.

Sin embargo, la protagonista de “Atracción fatal”, quien se quedó en el camino de ganar un Oscar por octava ocasión, aseguró, en entrevista con Efe, que no piensa mucho en los halagos y, aunque su mundo se mueve entre personas creativas, no presta atención a ello cuando está trabajando en alguna película.

Con una amplia trayectoria en el cine, Glenn Close acaparó los reflectores y la señal de televisión cuando, en la gala, presumió su traje de Giorgio Armani azul con sus movimientos, y pese a que se habló mucho de ella, para bien, sostuvo que no se fija mucho en ello pues “sería insoportable”.

Hace un par de años que la reconocida actriz, que se define como introvertida por naturaleza, abandonó Los Ángeles y Nueva York para vivir en una pequeña casa en un estado rural (Montana) alejado de los focos.

Por ello, quita peso a la parafernalia que rodea la industria del espectáculo. “Me gusta trabajar, me gusta estar con un grupo de gente creativa y tratar de hacer una película a partir de un buen guión, pero si no estoy trabajando no pienso mucho en ello”.

“Four good days”, un drama sobre la drogodependencia visto por una madre

Apenas dos semanas después de su participación en los Óscar por “Hillbilly Elegy”, la estadounidense ya está en plena promoción de su nueva película: “Four Good Days”, un drama dirigido por el colombiano Rodrigo García que se estrena este viernes.

La cinta, basada en hechos reales, cuenta la historia de Molly, una adicta a la heroína (interpretada por Mila Kunis) que para acceder al tratamiento de desintoxicación debe permanecer cuatro días sobria y para ello recurre a su madre (Glenn Close).

Deb, la madre, es una mujer estricta que debe encontrar un equilibrio entre ayudar a la persona que más quiere en el mundo y marcar las distancias para evitar que una recaída vuelva a romper a la familia. “Cuando tienes un material tan bueno es muy inspirador”, afirmó Glenn Close. “En este caso quería saber cómo una madre podría cerrar la puerta de casa a su hija”.

En su presentación en el festival de Sundance del año pasado, la crítica destacó la química entre Glenn Close y Mila Kunis, responsables de retratar una relación tensada entre el amor incondicional y la desconfianza que recuerda a filmes como “Beautiful Boy” o “Ben is Back”.

“Actuar es tener complicidad, mirar a los ojos de otra persona, reflejarse en otra persona. Mila es una compañera perfecta, está dispuesta a todo, es muy abierta y convincente”, destaco Glenn Close.

Mila Kunis, por su parte, tampoco se queda corta en halagos para Glenn Close. “Yo ya sabía que iba a amar a Glenn, me encanta que ella me quiera”, explica un rato después en la misma videollamada.

Recordando todos los mensajes de apoyo que su compañera ha recibido desde la gala de los Óscar, Kunis encuentra una explicación para la ola de cariño “Ella es una leyenda por una razón, es la mejor actriz con la que he trabajado, porque simplemente es ella. No es estática, siempre conmueve”, afirma.

Y aunque los premios no signifiquen nada, recuerda que esa “leyenda” ha ganado tres Emmy (televisión), tres Tony (teatro) y tres Globos de Oro. Si este papel o los próximos le darán un nuevo intento para el Óscar es algo que no le preocupa ni para hablar de ello.

Volver a los cines

Glenn Close prefiere animar a que el público regrese a los cines tras un año difícil por la pandemia: “Es importante tener un espíritu de comunidad y experimentar algo al mismo tiempo. No hay nada mejor”. Un mensaje al que Mila Kunis se une: “Necesitamos interacción humana, compartir un momento”.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram Glenn Close