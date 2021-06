Gina Rodríguez debutará como directora de cine con una cinta de boxeo

La actriz Gina Rodríguez pronto hará su debut como directora de cine con una historia de corte deportivo y biográfico. La popular Jane Villanueva, de la serie de televisión “Jane The Virgin” The CW dirigirá, escribirá y protagonizará una película sobre la vida del pugilista mexicano Ryan García.

De acuerdo con la revista Variety, la histrionisa estadounidense, de origen puertorriqueño, hará su presentación como realizadora en la pantalla grande con una cinta de boxeo y será el mismo Ryan García quien se interprete a sí mismo en el largometraje, compartiendo créditos en el protagónico con la actriz de “Filly Brown”.



En su ópera prima, Gina Rodríguez tendrá apoyo del guionista Bernardo Cubria para la construcción de la historia, en la que además será la productora. El proyecto es muy ambicioso y aún falta ponerle un título.

Este largometraje supondrá su debut como directora en la gran pantalla, pero Rodríguez ya ha dirigido episodios para la televisión en series como "Jane the Virgin", "Diary of a Future President" o el "remake" de "Charmed".

Gina Rodríguez recordó que en su familia se seguía mucho el boxeo y comentó que le "encantaba" ver películas de deportes con su padre. "La filosofía de pelear -trabajar duro, estar enfocada, ser honesta y luchar de manera justa pero para ganar- se quedó conmigo", aseguró.

Muy conocida en Estados Unidos por "Jane the Virgin", que le dio un Globo de Oro a la mejor actriz de una serie de comedia, Gina Rodríguez ha participado recientemente en varias películas como el "remake" de "Miss Bala" (2019), "Kajillionaire" (2020) de Miranda July, o "Awake" de Netflix (2021), que llegó a la plataforma digital la semana pasada.

Entre sus proyectos de cara al futuro, además de esta película sobre boxeo, figuran una cinta sobre "Carmen Sandiego", la comedia de aventuras "Lost and Found", la cinta romántica "I Want You Back" o la serie destinada al público familiar "Lost Ollie".

Actualmente, Gina Rodríguez es una de las actrices más reconocidas en Hollywood y en el mercado estadounidense, pues su amplia trayectoria así lo demuestra, y ahora busca incursionar como directora de cine.

Su última película se puede ver en Netflix y se trata de “Disomnia”, la cual trata el tema de qué pasaría si los seres humanos se vieran privados de la posibilidad de dormir, no porque no quisieran, sino porque no pueden.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram Gina Rodriguez