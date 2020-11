Para interpretar a la líder británica Margaret Thatcher en "The Crown", la actriz Gillian Anderson, tuvo que preparar paso a paso su personaje; desde una voz significativa y distinguida, hasta una peluca de casco y un guardarropa acolchonado.

Olivia Colman, quien como la reina Isabel II se enfrenta a Thatcher, encontró la Thatcher de Anderson tan extraña que fue "bastante aterradora". La primera primera ministra del Reino Unido y líder del Partido Conservador murió a los 87 años en 2013.

"Sentada frente a ella, especialmente con la luz detrás de ella un poco, era", momento en el que la ganadora del Oscar Colman hizo una pausa, temblando dramáticamente y abriendo los ojos, "como si ella estuviera allí".

"Era como tener un fantasma", coincidió Helena Bonham Carter, quien interpreta a la princesa Margaret, la hermana de la reina, en la cuarta temporada de 10 episodios del drama que se estrena el domingo 15 de noviembre en Netflix.

Anderson es tan fascinante como Thatcher que incluso los presentadores nocturnos más cínicos se volvieron fanáticos cuando ella estaba como invitada. "Ya te estoy dando el Emmy por esto", dijo Jimmy Kimmel, preguntando si había llamado al presidente electo Joe Biden con felicitaciones oficiales. Stephen Colbert saludó su actuación como "extraordinaria".

La actriz, que ganó fama y premios por "The X-Files", nació en Chicago pero pasó su infancia en Gran Bretaña. Ha hecho de Inglaterra su hogar durante casi dos décadas, apareciendo en una variedad de programas de televisión y en escenarios de Londres.

Aunque se mueve con facilidad entre los acentos de sus países de origen y de adopción, Anderson trabajó para evocar la cadencia y los gestos de Thatcher con grabaciones de audio y películas como guía. La actriz dijo que no trajo "ideas preconcebidas masivas" al papel porque su familia se mudó de Gran Bretaña a Estados Unidos en 1979, el año en que Thatcher asumió el cargo.

Gillian Anderson trae la extraña 'Iron Lady' a 'The Crown'. Foto: AP

“Normalmente, cuando trabajo en un personaje histórico o en un personaje literario, encuentro que es bueno comenzar de todos modos desde una pizarra en blanco”, dijo Anderson. "Fue útil tener menos para limpiar".

Luego vinieron las pruebas de vestuario y pelucas y las pruebas de maquillaje, que ella llamó "una parte divertida" del proceso, pero más complicada de lo que podría parecer para el equipo creativo involucrado.

"Todo el mundo está decidiendo y discutiendo qué color de cabello en particular será (la peluca) y si habrá más de una peluca en la temporada", dijo. El modelo No. 1 requirió un cambio de imagen después de reprobar su prueba de pantalla, con "grandes mechones" de cabello arrancados para que no pareciera "demasiado casco", dijo Anderson.

Gillian Anderson trae la extraña 'Iron Lady' a 'The Crown'. Foto: AP

Una ventaja de la incorporación de Thatcher a “The Crown”: momentos inesperadamente cómicos que la involucran a ella y la reina, incluida una escena en la que el primer ministro que se hizo conocido como “la Dama de Hierro” realiza una reverencia al estilo de Monty Python.

Thatcher, educada en Oxford pero con raíces de clase media, es retratada como mal equipada para cumplir con el estándar de Windsor de comportamiento apropiado. Si bien recibe escasa ayuda real, la futura y bien nacida princesa Diana (Emma Corrin) pasa con "colores voladores", como dice el miembro del reparto Tobias Menzies.

“Es algo muy arraigado en el inglés que usemos la clase para poner a la gente en su lugar”, dijo Menzies, quien interpreta al príncipe Felipe. El tratamiento de Thatcher es quizás "la familia real al menos seductora", sugirió.

Gillian Anderson trae la extraña 'Iron Lady' a 'The Crown'. Foto: AP

Como se describe en “The Crown”, la reina y Thatcher tenían algo en común además de tener menos de un año de diferencia de edad: una desconfianza compartida hacia las mujeres en la autoridad, ellas mismas exentas.

“A pesar de que es un momento extraordinario en la historia, y ciertamente en la historia británica”, señaló Anderson, Thatcher nombró solo a una mujer miembro del gabinete en su mandato de 11 años.

Un intercambio entre Elizabeth y Thatcher sobre el tema juega como una sátira mordaz tal como lo diseñó el creador y escritor de la serie Peter Morgan (el socio fuera de la pantalla de Anderson).

“Asumo que ninguna mujer” obtendrá un puesto en el gabinete, le dice la reina a la recién elegida Thatcher. Ciertamente no, responde el político, y solo en parte porque no hay "candidatos adecuados".

“He descubierto que las mujeres en general tienden a no ser adecuadas para los altos cargos. Se vuelven demasiado emocionales ”, dice.

La confiada respuesta de Elizabeth: "Dudo que tengas ese problema conmigo".

Con información de Lynn Elber y Hilary Fox / Agencia AP / Fotografía Netflix a través de AP

