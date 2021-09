Geraldine Bazán revela qué actor era su crush, ¿acaso fue Gabriel Soto?

Aunque ya se divorció hace algún tiempo de él, el nombre de Gabriel Soto siempre estará persiguiendo a Geraldine Bazán, que cada vez que acude a un programa o está en una entrevista le preguntan algo sobre su ex, y ahora reveló en televisión si el padre de sus hijas fue su crush o no.

En su visita al programa “Montse & Joe”, de Unicable, la actriz de telenovelas reveló qué actor era su crush hace algunos años y qué es lo que le llamaba la atención de él, a lo que las conductoras Monserrat Olivier y Yolanda Andrade cuestionaron si acaso era Gabriel Soto.

Geraldine Bazán se puso un poco nerviosa pero confesó que su ex esposo nunca fue su crush, pero si había un actor de telenovelas que le llamaba mucho la atención aunque nunca se dio nada y actualmente ya no siente lo mismo e incluso es su amigo.

La actriz de “Como en el cine” estaba muy cómoda platicando y riendo durante su visita a “Montse & Joe”, emisión a la que también fue invitada Adriana Fonseca, quien recientemente regresó a Televisa para formar parte del elenco de la telenovela “Mi fortuna es amarte”, cuando le hicieron la picante pregunta.

En determinado momento, Adriana Fonseca empezó hablar que tuvo una pareja que le confesó que ella era su crush desde que la vio en “Amigos por siempre“, al que le sacaba algunos años de diferencia y al que llevó en alguna ocasión al foro de grabación, quedando impactado por las escenas de besos que la actriz grabó justo ese día.

Esta conversación dio pie a que Yolanda Andrade le preguntaran directamente a Geraldine Bazán si Gabriel Soto era su crush cuando estaba en la agrupación musical “Kairo”, a lo que la histrionisa mexicana soltó una risita nerviosa e inmediatamente dijo: “No, no, no era mi crush”.

La actriz, visiblemente nerviosa, negó que su ex esposo haya sido su crush alguna vez, pero sí confesó qué actor le encantaba: “Mi crush en ‘Mi pequeña traviesa’ es Héctor Soberón, ¡imagínense! A mí me encantaba Héctor Soberón en “Mi pequeña traviesa’, bueno, pues cada quien. Ya ahorita ya no, obviamente, y es mi súper amigo“.

Por otra parte, Geraldine Bazán dio a conocer las características que le atraen en una pareja: “Que sea un hombre hecho y derecho en todos los aspectos, que tenga inteligencia emocional y que tenga muchos h/@$&, por qué es bien difícil estar con una mujer en el medio, entonces es complicado, sobre todo cuando no son parte de, y los hombres tienen que tener mucho carácter“.

Lo anterior fue secundado por Adriana Fonseca, quien estuvo de acuerdo en este punto con Geraldine Bazán pues, dijo, ha estado con personas que no entienden muy bien su trabajo o se impresionan fácilmente con las escenas apasionadas que en ocasiones tiene que hacer.

