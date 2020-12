¿Galilea culpable? Fernando del Solar revela por qué dejó Hoy

Y aunque Fernando del Solar estará eternamente agradecido con la oportunidad que la fallecida productora, Magda Rodríguez le dio hace unos meses en el programa matutino Hoy de Televisa, el conductor de televisión aseguró que no se la pasó nada bien junto a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, El Negro (Araiza) y El Burro (Van Rankin).

Fernando del Solar lamentó durante una reciente entrevista al programa de espectáculos, De Primera Mano de Imagen televisión, no haber logrado empatizar con los conductores como él quería, pero aseguró que él llegó con todas las ganas de hacer equipo pero desgraciadamente no se la pasó como a él le hubiera gustaddo.

"A mí me quedaba muy claro que yo era la persona que llegaba a hacer equipo, el programa llevan muchos años haciéndolo Galilea, Andrea, El Negro (Araiza), El Burro (Van Rankin), todo el crew y el talento que tienen allá. Yo llegué con toda la humildad y ganas de pasármela bien, sumar, hacer equipo y que nos fuera muy bien, desgraciadamente no logré como empatizar como me hubiera gustado", dijo.

Y aunque Fernando del Solar lamentó estar fuera del exitoso programa matutino, señaló que decidió retirarse porque no se sentía agusto. "Mira, después de todo lo que pasé no voy a estar en ningún lado donde no me sienta agusto y no me la pasé bien, este era su lugar y yo me retiro, no tengo ni palabras, la manera de conducir no nos llevábamos como me hubiera gustado y por eso decidí dar un paso al costado", expresó.

Fernando del Solar señaló que después de luchar tanto tiempo contra su enfermedad, cáncer, muchos de los productores de televisión tenían miedo de contratarlo, por lo que fue Magda Rodríguez la primera en ofrecerle ser parte de Hoy, sin embargo, sólo duró tres meses.

Recordemos que Fernando del Solar vivió un episodio muy difícil en diciembre del 2019, pues el ex esposo de Ingrid Coronado fue hospitalizado de emergencia por neumonía. Y después de ausentarse unos meses de las redes sociales el conductor reapareció el pasado mes de marzo en Instagram en donde compartió el siguiente mensaje.

“Entré el 21 de diciembre con una neumonía muy fuerte, con un 70% de mis pulmones colapsados por una bacteria que tenía, así que pasé todo fin de año sedado, dormido, me desperté por el 20 de enero, aproximadamente, mientras me hacían todo tipo de estudios, todo tipo de tratamientos, así que estuvo complicada la cosa, pero estoy bien, con muy buen ánimo”, explicó a sus aún entonces compañeros de Venga la Alegría.

En ese momento el actor confesó que pesaba 58 kilos por lo que a lo largo de estos meses, el famoso ha ido recuperándose. “Salí del hospital con 58 kilos, era una piltrafa, un esqueleto, porque me alimentaban con puro suero y pura intravenosa y sonda, era puro líquido, y con el líquido, lo primero que hace el cuerpo es comerse o alimentarse de los músculos, entonces estaba flacucho, ya subí como seis kilos desde que salí del hospital, por primera vez en mi vida puedo comer todo lo que quiera”, contó en su momento.