Galilea Montijo y su hijo Mateo reciben sorpresa de compañeros de Hoy

Galilea Montijo y su hijo Mateo se llevaron una gran sorpresa por parte de los compañeros de la tapatía en el matutino Hoy, de Televisa, quienes la visitaron en su casa, obviamente, guardando los protocolos de salud, para mandarles buenas vibras y desearles una pronta recuperación, luego que la conductora de televisión dio positivo, por segunda vez, a Covid-19.

Fue en la emisión del pasado lunes, 1 de marzo, cuando los presentadores del programa Andrea Escalona, Martha Figueroa, Marisol González, Lambda García y la productora Andrea Rodríguez dieron a conocer que se postraron a las afueras de la casa de la actriz tapatía, y con pancartas, globos y porras le hicieron saber lo mucho que la extrañan.

Galilea Montijo reaccionó sorprendida luego de darse cuenta del detalle y salió al balcón de su vivienda, desde donde agradeció a sus compañeros por la visita. Su hijo Mateo también apareció en escena para acompañar a su mamá.

Cabe señalar que Mateo igual contrajo el virus, pero, afortunadamente, se encuentra bien y no ha tenido mayores problemas de salud, sin embargo, sigue en confinamiento junto con la actriz y conductora, hasta que ambos sean dados de alta.

En el programa Hoy fue transmitido un clip donde se observa la preparación de la sorpresa por parte de los conductores a Galilea Montijo, cómo es que llegaron hasta su casa y cuáles fueron los pequeños detalles que consideraron.

De entrada, se observaron los carteles donde escribieron mensajes como “Besos”, “Mateo”, “Los queremos”, “’Echale muchas ganas” y “Te extrañamos”, entre otros mensajes de aliento para la presentadora de televisión y su hijo Mateo.

La actriz de “La verdad oculta” se conmovió y agradeció el sensible gesto de sus compañeros de Hoy, pues lleva más de una semana en confinamiento luego de contraer nuevamente coronavirus, situación que la tiene un poco triste.

“Los amo, gracias por la sorpresa, los extraño. Me siento bien, dolorcito pero equis, ya me dijeron que me pusiera a caminar, ya me quiero salir”, dijo Galilea Montijo desde el balcón. Por su parte, Mateo respondió que está bien y la conductora de televisión completó: “Este ya se quiere salir”.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz y modelo compartió la capsula hecha por Hoy y agradeció nuevamente el cariño de sus compañeros y de la gente que trabaja en la producción, pues ello la anima a salir adelante más rápido.

“Gracias por mi sorpresa. Gracias por tanto apapacho para mi alma. Gracias a toda la producción y técnicos por sus mensajes, espero ya salir de este méndigo Covid que tanto daño ha hecho. Los amo programa Hoy… No la he pasado bien pero sé que pronto estaremos dando lata y divirtiéndonos”, escribió Galilea Montijo y mencionó a cada uno de sus compañeros en el matutino.

En la visita llamó la atención la ausencia de Andrea Legarreta, aunque la conductora de televisión indicó, posteriormente, que le había enviado una carta a Galilea Montijo disculpándose y explicándole los motivos por los cuales no pudo asistir a darle la sorpresa.