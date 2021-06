Galilea Montijo seduce en final de Las Estrellas bailan en Hoy y le llueven las críticas

Para el cierre del reality “Las Estrellas bailan en Hoy”, los conductores del matutino de Televisa realizaron un opening que levantó todo tipo de comentarios, en especial para Galilea Montijo, a quien le llovieron críticas en redes sociales por su participación.

La presentadora de televisión deslumbró en la coreografía y sedujo previo a la final del concurso de baile que fue todo un éxito y que, debido a ello, se alargó varias semanas más de lo previsto, con la inclusión de más parejas.

Tras tomar unos días de vacaciones, Galilea Montijo reapareció esta semana en el programa “Hoy” y fue parte del opening de la final de “Las Estrellas bailan en Hoy”, pero a algunos de los fans del matutino no les gustó su baile y así lo hicieron saber en los perfiles de la emisión en diversas plataformas.

Con un mini vestido verde con el que presumió sus torneadas piernas, la conductora de televisión apareció con el resto de sus compañeros para sacar sus mejores pasos al ritmo de “Let’s Get Loud”, de Jennifer Lopez, y le quiso sacar brillo al piso pero, aunque le echó todas las ganas, fue evidente su descoordinación.

Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores del matutino de Televisa, quienes se dieron cuenta e inmediatamente lo hicieron notar en los comentarios de la publicación, criticando a la popular actriz, quien no daba una y dejó ver que le faltó ensayar más.

¡Y con este opening, de parte de todo nuestro elenco de Las Estrellas Bailan En Hoy, empezamos la final! ����#FinalLasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/v5xzxlyq3g — Programa Hoy (@programa_hoy) June 25, 2021

“Ay, mi Gali, estabas bien perdida del baile ya por poco te caes”, “¿Es Galilea? La de verde”, “Galilea... para dónde bailo jaja, no sabía ni que pasaba... me encanta”, “Muy bonita entrada. Gali, se te ve con pancita, esas vacaciones no ayudaron”, “¿Está embarazada la Gali?”, fueron algunos de los comentarios dirigidos a la ex de Cuauhtémoc Blanco.

A diferencia de Galilea Montijo, otros se llevaron las palmas, como fue el caso de Lolita Cortés, quien fungió como jueza en “Las Estrellas bailan en Hoy” y sacó toda la experiencia que tiene como bailarina, pues estuvo espectacular y el público se lo reconoció, al igual que a Latin Lover.

“¡Qué lujo ver a Lolita Cortés y Latin Lover bailando! Estuvo padrísimo”, “Todos muy bien acoplados perooooo @victor_latinlover ¡Excelente!”, “¡¡Me fascinó la participación del juez hermoso campeón de campeones y de la jueza de hierro Lola Cortés, bailaron espectacular!!”, sobresale en los comentarios.

El éxito de “Las Estrellas bailan en Hoy” fue tal que los seguidores del programa Hoy ya piden que haya una segunda edición, por lo que la producción deberá analizarlo pues el concurso le trajo muy buen rating al matutino de la televisora de San Ángel.

