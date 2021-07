Galilea Montijo sale en defensa de Andrea Legarreta tras críticas en redes por usar shorts

Hace apenas unos días, Andrea Legarreta acaba de llegar a los 50 años luciendo fabulosa, y aunque es una de las famosas mejor conservadas del medio artístico, hay quienes la han criticado porque consideran que su manera de vestir no va acorde con su edad, por lo que Galilea Montijo salió en su defensa les dejó bien claro a sus detractores que “ya quisieran lucir así”.

La conductora del matutino “Hoy”, de Televisa, defendió a su compañera de las críticas que ha visto en redes sociales donde le recriminan a Andrea Legarreta el utilizar mini shorts o mini vestidos con los que luce sus piernas, siendo que éstas son unos de los mejores atributos de la presentadora de televisión.

Así, tajante, Galilea Montijo sostuvo que quienes critican a Andrea Legarreta “ya quisieran estar así” como ella a esa edad, pues aunque la esposa de Erik Rubín ascendió al quinto piso, realmente luce menor pues se cuida mucho y ello se nota, pues no aparenta los 50 años que tiene.

Durante un segmento del programa “Hoy”, Galilea Montijo, Paul Stanley y Gabriel Soto estaban lanzándole piropos a la también actriz, cuando la ex de Cuauhtémoc Blanco sacó a colación el tema de las comentario negativos que le han hecho a su comadre tras cumplir 50.

“Hay muchas que quisieran llegar al quinto piso así y déjenmela de criticar porque (dicen) ‘A esta edad ponerte short…’, no, no es de edad, señoras y señoritas, es de quien puede ponerse esos shorts, o sea, no es todas”, aseveró la conductora de TV, mientras que Gabriel Soto complementó: “Y esta mujer, sí que lo puede”.

Ante estas palabras, Andrea Legarreta soltó la carcajada y les dijo, en tono de broma: “Luego les deposito, chicos”, a lo que su compañera respondió que no era que la estuvieran defendiendo, sino que simplemente estaban diciendo la verdad.

“Es neta, en short se ve super bien, ¡y con dos hijas! Porque luego hay unas ahí criticando, que ni hijos tienen ni nada, y dicen ‘ay, con celulitis; ay, no sé qué; ay, que no te puedes poner short, ay, que ya no estás en edad…’ ¿Edad para qué?”, cuestionó Galilea Montijo defendiendo a su colega.

Andrea Legarreta también reaccionó y señaló que afortunadamente la ropa no trae una etiqueta que determine la edad en la que la puedes usar: “En mis vestidos nunca le he visto donde diga la etiqueta para tantos y tantos años. En la de los bebés sí, pero de aquí no he visto”, dijo mostrando el cuello de su blusa.

Lo cierto es que ante las críticas, Andrea Legarreta hace oídos sordos y celebró a lo grande su cumpleaños número 50 desde Las Vegas junto con su familia y presumiendo sus espectaculares piernas, las cuales luce de sensacional manera cada vez que así lo desea.

