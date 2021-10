Galilea Montijo revela qué pasó durante su 'desaparición' de Hoy

Luego de los rumores de que que una nueva conductora ocuparía el lugar que celosamente ha cuidado Galilea Montijo en "Hoy" durante años, fue la propia presentadora quien reveló a que se debió su 'desaparición' del programa, por algunos días de la semana que termina este domingo.

Y es que tras su repentina ausencia, los rumores de que sería reemplazada por Tania Rincón luego de convertirse en una conductora oficial del matutino más visto de México, corrieron como pólvora. La inquietud de medios y fanáticos de la tapatía por saber qué pasaba en torno a su vida, se hizo evidente al surgir comentarios y suposiciones.

Pero Galilea Montijo puso fin a las especulaciones y fue durante la emisión del pasado jueves 14 de octubre, que explicó al inicio del matutino de Televisa, qué fue lo que pasó y cuál fue el motivo de que se ausentara por algunos días del foro 16.

Pues la carismática conductora, se sinceró con el público televidente de "Hoy" y aseguró que no andaba de vacaciones ni mucho menos dejó el trabajo tirado, sino que su ausencia se debió a una poderosa razón de salud.

"Lo que pasó, es que -el otro día, justo lo estábamos comentando-, mis secuelas de Covid-19. Pues uno ya no tiene 15 años, ¿verdad? Entonces las méndigas secuelas, que el doctor me dice: 'Necesito que te vayas unos días de descanso, que respires, descansa, por favor. No todo en la vida es trabajo'...", aseguró la guapa conductora.

Y continuó: "Entonces, agarré a mi chiquillo [su hijo Mateo] y que me voy con mi madre, porque sí me hacía mucha falta mi mamá, y yo a ella, entonces nos disfrutamos...".

Por otro lado, la esposa de Fernando Reina no dejó de agradecer los mensajes de la gente: "De verdad muchas gracias por estar al pendiente, por sus mensajes. Gracias a Dios ya estoy bien, ya estoy aquí, los extrañé".

Y entre los apapachos de 'La Tertulia', sus compañeros y amigos como Raúl 'El Negro' Araiza, Paul Stanley, Andrea Legarreta y Arath de la Torre, le aseguraron que la apapacharán mucho para que continúe sintiéndose mejor.

A lo que Montijo respondió: "No todo en la vida es estrés". Por otro lado, fue el actor de "La Desalmada", quien dijo que lo sucedido con la salud de Galilea Montijo es una lección de vida para todos, pues cuando alguien se enferma puede "caer" en el hospital y los rumores empiezan a hacerse evidentes. Además Galilea hizo hincapié que lo que más le preocupaba era su presión arterial.

En cuanto al reciente debut de Tania Rincón como conductora oficial que se ha unido al elenco del programa de revista, la también actriz de telenovelas dijo: "Y entonces que si la Tania, que si me voy...". Aunque Galilea aseguró que le da un gusto enorme que se haya integrado al elenco y le dio la bienvenida diciendo: "La familia [de 'Hoy'] crece y eso es lo importante".

