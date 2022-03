Luego de una década de conducción del programa de revista "Hoy", la presentadora de televisión Galilea Montijo regresa al melodrama con importante proyecto de Univisión que será transmitido en Estados Unidos por la señal de Unicable.

No hace mucho, Galilea Montijo dijo en entrevista que le encantaría volver a las telenovelas, pues hasta dijo que Juan Osorio le reveló que tenía algo para ella pero la conductora de "Hoy" dejó la moneda en el aire y hasta el momento, no se concretado nada.

Pero efectivamente, este 2022, la tapatía está de vuelta en el melodrama con importante proyecto de televisión; se trata de la serie "Mujeres Asesinas" en la que en 2009 la también actriz figuró como Lorena Garrido en el episodio "Las Garrido, codiciosas".

En dicho proyecto de la segunda temporada de la serie producida por Pedro Torres y Mediamates en asociación con Televisa, Galilea compartió créditos con Patricia Navidad y Ana Brenda Contreras, haciendo una tercia de codiciosas hermanas.

Y este 2022, Galilea Montijo se ha unido a una lluvia de actrices entre las que figuran Angelique Boyer que también perteneció a la segunda entrega del exitoso proyecto, nada más y nada menos que para grabar nuevos vídeos promocionales para el restreno de "Mujeres Asesinas" en la señal de Univisión en Estados Unidos.

La también modelo, aparece en un escenario oscuro, tras las rejas y con un juego de barajas en la mano, reviviendo aquel hecho que la llevó a ella junto con sus hermanas a perder su libertad.

"¿Te acuerdas de mí? Soy Lorena Garrido, y hace más de diez años, por apostarle a la codicia, mis hermanas y yo perdimos la libertad... Revívelo conmigo solo por Unicable", se escucha decir a Galilea Montijo en dicho clip.

Y a la par del clip, la cuenta de Instagram de Unicable, describió su emoción por tener a Galilea Montijo de nuevo en este proyecto tan importante: "Estamos de manteles largos, pues las @mujeresasesinasmx regresan a @canalunicable y #LorenaGarrido @galileamontijo te invita a revivirla con nosotros, este próximo 21 de marzo, 08:00pm".

Así que "Mujeres Asesinas" será el proyecto con el que Galilea Montijo esté de vuelta en el melodrama y que podría marcar el regreso de la tapatía, esposa de Fernando Reina, para otros proyectos de la pantalla chica.

