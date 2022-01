Galilea Montijo recibe con bombo y platillo a Carmen Muñoz en Hoy

Mucho se ha especulado que tras la anunciada llegada de la conductora Carmen Muñoz a Televisa, la también carismática presentadora Galilea Montijo saldría por la puerta de atrás de la televisora, luego de que muchos de los haters esperan que así sea por haber sido vinculado con el narco mexicano durante los últimos meses del 2021. No obstante, la tapatía, recibió esta mañana en "Hoy" a su colega con bombo y platillo.

El foro 16 de Televisa, donde se graba su matutino estrella, se llenó de algarabía, luego de que en punto de las 9:00 am de este jueves 6 de enero, el elenco de "Hoy" apareciera en la pantalla chica del Canal de las Estrellas haciendo de las suyas.

Y como ya es costumbre, se pudo ver Galilea Montijo con el buen humor que la caracteriza y dio cachetada con guante blanco a los haters o detractores, quienes han dicho que estaría fuera de Televisa -empresa que ha la cobijado por aproximadamente dos décadas- y así presentó a Carmen Muñoz, tras su reciente salida de TV Azteca.

"Hoy, escuche esto, después de 16 años, -y ayer me estaban platicando alguien: '¿Cómo no te acuerdas de la Carmen Muñoz?' y yo: 'Es que no...', 'La que tenía su pelito larguito, que estaba con la Bigorra [Raquel]'... Pues claro, eso fue hace 16 años por eso regresa Carmen Muñoz el día de hoy".

A lo que la guapa Carmen Muñoz quien asistió como conductora invitada del matutino más visto de México, no dudó en demostrar su felicidad, luego de que con anterioridad, confirmara su regreso y re-debut en la televisora de San Ángel a más de tres lustros.

"Muchísimas gracias, feliz de estar aquí, muchos recuerdos, hoy piso Televisa después de 16 años. Desde que llegué a Maquillaje me recibieron con muchísimo cariño, en los pasillos, 'El Negrito', ahí estuvimos platicando, con Tania [Rincón] porque la conozco desde hace tiempo, bueno todos, Escalona [Andrea]".

Mientras se vio interrumpida por Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien regresó también como conductor invitado luego de haber estado por una larga temporada al frente del elenco del exitoso programa de Televisa, con un "¡Hasta yo vine a verla!".

"De hecho, era lo que me acordaba, que en este foro hice 'Nuestra Casa' hace 16 años, entonces, sí fueron como muchos recuerdos al llegar y estoy muy contenta y muy emocionada de poder estar aquí y de que me reciban con tanto cariño, así es que vamos a gozar".

Y Galilea siguió dándole la bienvenida externando: "Qué bueno que regresas, me da gusto que ustedes [refiriéndose a Carmen y Tania], conozcan otras cosas y luego vengan acá a divertirse, ¡Ah, pues qué diferencia!". Por su parte Tania Rincón dijo: "Uno regresa a donde siempre fue feliz".

Por otro lado, la ex conductora de la televisora del Ajusco de programas como el reality show "Enamorándonos", también compartió su gusto por pisar las instalaciones de Televisa de nuevo con una postal desde su cuenta de Instagram, cuya descripción se lee: "Muy feliz de compartir con ustedes hoy @programahoy. Hair style: @silviagalvanoficial".

