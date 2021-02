Galilea Montijo reaparece en Hoy y revela que de nuevo se contagió del virus

Galilea Montijo de nueva cuenta da positivo al coronavirus. Fue a través de una videollamada con sus compañeros de Hoy, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, que la también actriz de Televisa confesó cómo está anímicamente y físicamente.

Durante el enlace con sus compañeros, Galilea Montijo aprovechó para contar algunos de los detalles de cómo se enteró que tenía el virus y advertir a todas aquellas personas que creen que el Covid no da dos veces, ella es un ejemplo de que si sucede, pese a que siguió todas las recomendaciones necesarias para evitar el contagio.

¡Ay!, otra vez muchachos, ¡no puede ser!, para todos aquellos que creen que te vuelve a dar, pues sí vuelve a dar, y cuidándonos, ustedes lo saben, que nosotros somos personas que nos cuidamos mucho, que tratamos de hacernos el examen en ciertos periodos. Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal desde el viernes, el sábado se hicieron la prueba y salieron positivos, y automáticamente ahí mismo pedimos el laboratorio lunes 7 de la mañana", dijo la presentadora de television.

La protagonista de La Verdad Oculta señaló que desafortunadamente, luego de ser informada que su personal salió positivo ella se hizo la prueba rápida, saliendo positiva al igual que la de laboratorio. "La prueba rápida salió positiva, ahí mismo le hablo a la productora […] y ya cuando llega el resultado de laboratorio pues que sí, otra vez positivo”, expresó.

La conductora de Hoy informó que tiene los mismos síntomas que la vez pasada, solo que ahora no se ha presentado dolor de cabeza ni temperatura, por lo que le agradece a Dios. La también empresaria señaló que quien presentó fiebre fue su hijo Mateo y que su esposo, Fernando Reina dio negativo a la prueba.

“El mismo dolor de cuerpo, el mismísimo de la vez pasada, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza […], fiebre no me ha dado, a Mateo si le dio mucha fiebre toda la madrugada, porque somos los únicos que salimos positivos, Fer mi esposo salió negativo gracias a Dios”, explicó la conductora de Hoy.

La originaria de Guadalajaara, México, recordó cómo fue que se contagió del virus la primera vez y como fue que personas le indicaron que la enfermedad no daba dos veces, por lo que a no bajar la guardia.

“Casualmente, estábamos platicando que mucha gente decía ‘es que ya cuando te da, no te vuelve a dar’, pues sí te vuelve a dar, parece que el sistema inmune no creo esos anticuerpos, o mi cuerpo no creo esos anticuerpos, o muy pocos o nada, porque efectivamente, después de que me dio ya son 4 meses, después de que a mi me había dado en noviembre, y pues sí, es el tiempo que quedas inmune”, expresó.

Para finalizar la videollamada con Andrea Legarreta y Raúl Araiza, Galilea Montijo agradeció que sus compañeros no se hayan contagiado del virus, y solo ella será la única que este ausente por unos días en el programa Hoy.