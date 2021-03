"Galilea Montijo no regresará a 'Hoy'": Alex Kaffie

Luego de que Galilea Montijo anunció que se había contagiado por segund acasión de coronavirus y tras seguir presentando síntomas leves, el periodista de espectáculos, Alex Kaffie informó que la estrella de Televisa no regresará por el momento a Hoy.

Fue a través de su columna Sin Lisonja que el polémico periodista de espectáculos informó que la presentadora de televisión, no se reintegraría al matutino debido a que no sentía muy bien.

"Me informan que Galilea Montijo no se reintegra hoy a 'Hoy'. La conductora seguirá fuera de circulación debido a que aún presenta síntomas leves de COVID-19. Recordemos que hace dos semanas la mujer mejor pagada de Grupo Televisa se recontagió de coronavirus y por consecuencia ha estado ausente en el matutino de Las Estrellas. Así que habrá que esperar la mejoría de Galilea Montijo para tenerla de vuelta en 'Hoy'”, escribió Alex Kaffie en su columna.

Está versión fue confirmada por la propia Galilea Montijo durante un enlace en vivo con sus compañeros de Hoy en donde manifestó lo dicho por Alex Kaffie, que su esposo Fernando Reina se contagió y que hoy (lunes) se haría una segunda prueba para ver si aún tiene el virus.

“Yo que sé con este virus, les quiero contar quiero contar que el día de hoy vienen a hacernos la segunda prueba a Mateo, a mi esposo Fer, que resulta ser, se acuerdan aquella vez que les dije que gracias a Dios había salido ‘positivo’, pues nanais, tres días después le hacemos la prueba y salió también ‘negativo’, entonces los 3 encerrados”, dijo la protagonista de La verdad oculta.

La conductora del programa Pequeños Gigantes aprovechó el espacio para manifestar que aún síntomas persisten, y que incluso estos habían sido más fuertes que en la ocasión anterior.

“Todavía estoy como de ‘tengo mocos mana’, si me pegó mucho más fuerte que la vez pasada, una tos espantosa, de esas que te da dolor de cabeza, los oídos los traes tapados todo el día, pero dentro de todo te puedo decir que estamos muy agradecidos porque nos ha dado ese Covid por segunda vez más fuerte que la otra vez, pero gracias a Dios estamos estables y sí me ha pegado en cuanto a tos, garganta, estuve varios días tirada en la cama, Mateo en los primeros días, Fer ayer y antier también se sintió mal, ahora no sabemos si cada vez que te da, te da más fuerte”, explicó Galilea Montijo.

Para finalizar la entrevista, Galilea Montijo agradeció todas las muestras de caariño que ha recibiddo ella y su familia tras contagiarse por segunda ocasión de coronavirus, y aseguró que revelaría los resultados de las pruebas. “Los extraño mucho, al ratito les aviso (los resultados)”, externó la también empresaria a sus compañeros de Hoy.