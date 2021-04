Galilea Montijo no descarta irse a Tv Azteca si dejara Televisa

Tras la controversia que generó Galilea Montijo con su pregunta a Tania Rincón de cuál televisora, Tv Azteca- Televisa, era mejor, la conductora de Hoy fue cuestionada sobre diversos de comunicación sobre si se iría a empresa de la competencia, por lo que ella no descartó en un futuro unirse a las filas de Ajusco.

Y aunque la carismática conductora de Hoy no descartó aparecer como invitada en Tv Azteca e incluso unirse al equipo, aseguró que desde hace varios años y en este momento se encuentra muy agusto trabajando en la televisora de San Ángel.

“Si me dejan sí (asistiría)… creo que es más que otros han tenido problemas conmigo, yo no he tenido problemas con nadie, pero si tu me preguntas ‘¿te gustaría irte?’, yo estoy muy a gusto trabajando en Televisa", señaló la también actriz de televisión.

Galilea Montijo indicó que ella siempre ha dicho que el día que la despidan o ella decida irse por su propia voluntad de Televisa, solo tendría para la empresa agradecimiento.

"La verdad es que yo siempre he dicho que, aunque me fuera de aquí, y me fuera muy enojada, que espero eso nunca suceda, jamás tendría yo, ni siquiera me pasaría por la mente quejarme o ser algo malagradecida de una empresa que me ha dado tanto y a la que quiero tanto”, explicó la presentadora de televisión.

La conductora de Hoy reveló que hace unos años, ejecutivos de Tv Azteca le ofrecieron unirse a su equipo, sin embargo, se negó, y pues ahora tiene una estabilidad laboral. “No me gustaría irme, pero uno nunca sabe, y ¡qué bueno que existen otras empresas!”, expresó Montijo a los diversos medios de comunicación que la esperaban a las fueras de su empresa.

Para finalizar la entrevista, Galilea Montijo dejó claro que en estos momentos no dejaría Televisa, pues siempre hay lugares de trabajo. “Si me dan trabajo aquí pa’ qué me voy”, dijo entre risas, y agregó: “aquí los que más ganamos somos el talento, porque siempre hay lugares de trabajo”.