Galilea Montijo e integrantes de Hoy se mofan de Lilí Brillanti: " Es como una tijera oxidada"

El pleito entre Lilí Brillanti y Galilea Montijo sigue dando de que hablar, pues ahora la conductora de Hoy volvió a defenderse tras las recientes declaraciones de su ex compañera del programa Vida Tv, además de ser apoyada por Martha Figueroa, Andrea Escalona

Sebastián Reséndiz, Maryfer Centeno y el reportero Jonathan Barajas, quienes no tardaron en defender a su colega y mofarse de Lilí.

Fue durante la sección ¿De qué me hablas? de Hoy que Galilea Montijo aprovechó de nueva cuenta para responder a Lilí Brillante sobre las diferencias que tuvieron hace 20 años, por lo que Lilí Brillanti fue atacada y señalada como una tijera oxidada.

“Después de 20 años solamente se le olvidó decir por qué [...] al principio ella venía reporteando, usted se acuerda que venía ella de reportera. Alexis Núñez y Mercedes Fernández, quien en ese momento le da la oportunidad de casi casi estar como co-conductora y comenzó a filtrar, en aquel tiempo [...] ella filtraba todas estas notas en contra mía”, comenzó diciendo Montijo.

Lee también: Con short que le queda chiquito, Ariadne Díaz deja ´picados' a fans con bailecito

Posteriormente Galilea Montijo señaló que llegó el momento en el que la productora las sentó a amabas y solucionaron las diferencias. “La productora nos sentó y nos dijo: ´Mire, ella es la conductora principal [Galilea] y tu estás como co-conductora [Lilí], se te está dando la oportunidad de que aprendas´ y creo que ella [Lilí] decía: ´Es que me intimidaba´”, expresó la también actriz, no si antes pedirle que buscara otros métodos para conseguir empleo.

“Yo creo que no (estuvo correcto), pues para ¿qué Lilí?, me hablas y me dices ‘oye, inventemos algo’, bueno no, porque no tiene mi teléfono, no somos amigas, nunca fuimos amigas, la verdad, fuimos compañeras mucho tiempo hasta que ella entendió que efectivamente era la co-conductora del programa y los productores le dijeron ‘aquí los que damos las ordenes somos nosotros, no es Galilea, aquí venimos a hacer nuestra chamba’. Nunca fuimos amigas, ni somos, ni me interesa, todavía dice al final ‘pero le deseo lo mejor’. Estás viendo que estoy escapando de los escándalos mija, ¿pues cómo?... luego van a decir ‘esta vieja peleonera’, pues si me atacas yo me defiendo”, remató.

Pero el tema no quedó ahí, ya que Andrea Escalona tomó la palabra y aseguró que Brillanti solo quiere hacerse notar. “Hay gente que vive de la fama y gente que vive de la infama. Sacar algo de hace 20 años para hacerse notar y ponerte en el reflector”.

Por su parte, Sebastián Reséndiz no se tentó el corazón y fue más severo en sus declaraciones en contra la famosa, pues según él, ella busca que vuelvan a hablar de ella, pues tras 20 años de estar ausente es como una tijera oxidada. “Tiene 20 años que la señora no está en el mapa. Hay gente que es como una tijera oxidada porque ya no despuntó. Lilí Brillanti debería tomar clases de arqueología porque le encanta revivir chismes fósiles. Por eso cumplió su objetivo porque estamos hablando de ella”.

Lee también: Yo soy Betty, la fea, es aplastada por novela de Carmen Villalobos y William Levy

La grafóloga Maryfer Centeno, aseguró en el video donde Lilí Brillanti habla de Galilea Montijo hay mucha incongruencia, ya que sus expresiones no corresponden a lo que dice. “Habla de un tema que le pareció doloroso con una sonrisa, es incongruente, me parece que le da placer contar esto porque sabe las repercusiones que va a tener”.

Por su parte, el reportero Jonathan Barajas indicó que Lilí Brillanti jamás pudo sobresalir en lo que hacía, pues siempre era la asistente o reemplazo de alguien. “Lilí Brillanti lleva la penitencia en el nombre porque nunca brilló, siempre fue el remplazo de o la asistente”.

Finalmente Martha Figueroa tomó la palabra y aseguró que la polémica conductora se había presentado en Televisa y le había pedido a la productora de Hoy trabajo. “Yo lo que sí le recomendaría a ella, es que, si quiere estar de conductora, lo primero que hay que tener es timing, el timing es muy importante, y resulta que ella después de dar estas declaraciones viene y le pide trabajo a Andrea Rodríguez, nuestra productora, para venir a Hoy. Entonces no sé ¿por qué siento?, me late, que no se lo van a dar. No es buen momento para pedir chamba si acabas de hablar”, dijo Figueroa.

Síguenos en