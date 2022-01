Galilea Montijo demuestra que es experta en el tubo; practica Pole Dance en Hoy

En la emisión pasada de Hoy, el programa tuvo como invitada a Aliki Díaz, maestra y bailarina de Pole Dance, quien se encargó de dar una clase de tubo a los conductores, en donde Galilea Montijo desmostró que es toda una experta y hasta se mofó de los rumores que circulan de su supuesto y oscuro pasado como bailarina de un table dance: "Voy a regresar a mis principios".

Fue precisamente la mañana del pasado jueves cuando Galilea Montijo tomó la clase de Pole Dance al igual que el resto de sus compañeros de Hoy; Tania Rincón, Andrea Legarreta, Moíses Muñoz, Andrea Escalona y Arath de la Torre, sin embargo, cuando llegó el turno de la tapatía está no dudó en demostrar que era una experta en esta disciplina.

Una vez arriba del tubo, la famosa de 48 años aseguró que había inventado una pose de pole, sin embargo, con mucha dificultad logró demostrar sus habilidades ya que traía una ajustada falda larga y botas. Sin embargo, la también actriz sorprendió al mofarse de los rumores que circulan desde hace mucho tiempo, respecto a que ella fue teibolera.

"Muchachos ¿privaditos? traigan los boletitos", expresó en tono de burla la reconocida presentadora.A lo que inmediatamente Andrea Legarreta manifestó que con está clase quedaba demostrado que Galilea Montijo no es una experta en está disciplina, por lo que nadie puede decir que trabajaba haciendo esto.

"Aquí la prueba de que no se dedicaba a eso", dijo la esposa de Erik Rubín. Mientras que Gali seguía dando espectáculo manifestó que ya sabía a que se iba a dedicar cuando Televisa la despidiera. "Ahora ya sé, cuando me corran voy a regresar a mis principios", comentó entre la risas la carismática conductora de Hoy.

Galilea Montijo quedó impresionada con las habilidades del conductor invitado Moisés Muñoz en el tubo, a quien enfrentó por tratar de quitarle el lugar. "Pensé que la experta era yo...". Otra de las conductoras que demostró que tiene potencial en está disciplina fue Andrea Legarreta, a quien la presentadora le dijo. ¡Bravo Lega! tienes un futuro asegurado después de Hoy".

Como era de esperarse los comentarios de Galilea Montijo y sus habilidades en el tubo han dado mucho de qué hablar en internet; la famosa dividió opiniones, mientras unos aplaudieron el humor con el que la conductora toma los ataques, otros no dudaron en recordarle su supuesto primer empleo.

"A Galilea no le cuesta trabajo, siempre trabajo en sus inicios ella lo dijo...", "Esa es toda la actitud ignorar a la gente y reírse de todo...", "Bien dicen uno siempre regresa a donde fue feliz", "Lo que bien se aprende nunca se olvida", "Chulada! Gali! Recordando sus tiempos donde el puro tubo era lo suyo ! ...", "Galilea es una Diosa del tubo. Sólo que no es tonta y no aplicó todo su potencial en este caso", "Galilea recordando su primer trabajo jajaja", son algunos de los comentarios en redes sociales.





Cabe mencionar que desde hace varios años Galilea Montijo ha acaparado reflectores precisamente por el rumor de que fue bailarina en un centro nocturno de su natal Guadalajara, situación que ella ha desmentido una y otra vez, sin embargo, cuando se ve envuelta en otras polémicas siempre sale a relucir este tema.

