Galilea Montijo aconseja a Belinda no regresar el anillo de 60 millones de pesos a Christian Nodal

Tras el rompimiento Belinda y Christian Nodal, los famosos han acaparado aún más la atención de los medios de comunicación y de los segudiores de ambos, y es que, muchos de estos se han preguntado que pasará con el anillo de compromiso que le dio el intérprete de Adiós Amor a la también actriz. Ante esto Galilea Montijo se sumó a la polémica.

Fue durante la emisión de Hoy de esté lunes que Galilea Montijo aconsejó a Belinda a no regresar el anillo de 60 millones de pesos que Christian Nodal le dio en mayo del 2021, pues a su punto de vista lo que lse da no se quita y si se quita con el diablo se desquita.

La conductora del matutino de Televisa dijo frente a las cámaras que ella está en la idea de que los anillos nunca se regresar e incluso invitó a las mujeres a pedir y pedir porque los hombres se van y las piedras se tienen que quedar. “Mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan… por eso pidan, pidan, porque las piedras se quedan, los hombres se van, las piedras siempre se tienen que quedar”.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que Raúl Araiza salió en defensa del cantautor mexicano y manifestó que no creía que Nodal le hubiera pedido el anillo de 60 millones de pesos a Belinda. Ante esto Galilea Montijo volvió a tomar la palabra y aseguró que en una ocasión a ella sí se lo pidieron y ella se lo aventó en la cara.

“Hay hombres que sí lo piden eh, a mí me pidieron un día el anillo y le dije ‘pero con gusto’ y (se lo lancé) en la cara”, expresó la carísmatica conductora sin revelar de quien se trataba. Para finalizar, la ex conductora de Pequeños Gigantes volvió a aconsejar a Belinda de no regresar la joya.

“Las cosas no se piden, lo que se da no se quita y si se quita con el diablo se desquita, y si no…”, dijo la famosa. Cabe señalar que fue el pasado mes de mayo cuando Belinda gritó a los cuatro vientos que se había comprometido con el cantante mexicano, y aunque en derrochaban mucho amor en las redes sociales también protagonizaron algunos escándalos, como cuando se viralizó el desplante que Christian le hizo previo al festejo de su cumpleaños.

Y fue el propio Christian Nodal quien hace unas horas confirmó su ruptura luego de que hace unos días circulara el rumor de que la pareja tenía diferencias, supuestamente porque Belinda le había pedido al cantante una millonaria suma de dinero tras encontrase en problemas económicos.

Tras la confirmación de Nodal de que su relación con la intérprete de Amor a Primera Vista, los memes sobre el anillo que esté le había dado valuado en 60 millones de pesos mexicanos no han parado en las redes sociales por lo que Galilea Montijo decidió aconsejar a Belinda de no regresarlo.

