Gaby Spanic y Juan Soler se alistan para nuevo proyecto como pareja protagónica

Tras un año cargado de compromisos laborales, como telenovelas y realities shows, ha salido a la luz que la actriz Gaby Spanic hará pareja protagónica con el actor Juan Soler para un nuevo proyecto que verá la luz a finales de este 2022.

Se trata de una nueva cinta que llevará por título "La Mejor Navidad" y será la primera colaboración juntos de Gaby Spanic y Juan Soler que tienen años de trayectoria en la actuación. Por un lado, el argentino de 56 años, viene de hacer 21 telenovelas y cinco series, y en muchos de los proyectos ha sido el personaje principal masculino.

En tanto, Gaby Spanic ha dejado huella en una interminable lista de telenovelas, series, obras de teatro, y otros proyectos de baile y canto en realities shows en México y países como Hungría. Y este 2022, ya ha trascendido el que sería su tercer proyecto en el año.

Lee también: Secretos de Villanas, nuevo reality show de Gaby Spanic y otras másteres del antagonismo

Las primeras imágenes de la venezolana y el histrión argentino, ya han salido a la luz y a decir verdad retratan muy bien juntos. Fue quien interpreta a Elisa Corzo en "Corazón Guerrero" (2022), quien compartió algunas publicaciones en su cuenta de Instagram, en la que se le puede ver al lado de Juan Soler, por lo que y ha derretido los corazones de algunos de sus fans.

"¡En navidad no se pierdan la película 'La mejor Navidad' por @milifetime! Una linda historia protagonizada por mí y por @juansolervalls! ¡Estoy muy feliz de volver a trabajar con @diblasiproductionsmiami después de 18 años! ¡Trabajamos juntos en la telenovela Prisionera! #cine #pelicula #lamejornavidad #gabrielaspanic #actress #actriz #milifetime", se describe en el primer "asomo" de la venezolana sobre su nuevo proyecto, mismo que ya está puesto en marcha.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Gaby Spanic ha mostrado su felicidad, luego de saber que la cinta está dirigida por Nicolás Di Blasi, con quien trabajó hace casi 20 años en la telenovela "Prisionera" (2004) de Telemundo; y las cámaras estarán bajo la dirección de Sergio Martínez.

En tanto, Juan Soler también está de manteles largos, estrenando este miércoles 17 de agosto, su programa "Juan Soler On Fire" que se podrá ver a través de su Canal de YouTube del mismo nombre y para el que contó en Su cuenta de Instagram "Faltan dos días para el estreno de #JuanSolerOnFire. Ya están listas?? Auch!!".

En el programa se podrán ver recetas de cocina y todos los secretos de la gastronomía que el histrión tiene guardados. Mientras tanto, ya empezó a grabar con Gaby Spanic "La Mejor Navidad", cinta que se podrá ver a finales del 2022 por el canal de tv de paga LifeTime.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!