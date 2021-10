Gaby Spanic se decepciona de La Casa de los Famosos; no entiende a los inquilinos

Las emociones están a flor de piel en el reality show "La Casa de los Famosos" y ante la reciente salida de Roberto Romano y la actual nominación de Verónica Montes y Gaby Spanic a abandonar la casa, ésta se decepciona, pues no entiende a los famosos que son los demás inquilinos, que aún compiten por llegar a la final.

Hace un par de días, Gaby Spanic explicó el por qué debe seguir en el programa de Telemundo y dejando la modestia a parte, así fue como se expresó:

"Yo le quiero decir al público que soy una mujer muy honesta, muy trabajadora, que no he usado malas palabras, que el mundo está habido como que de amor y que deberíamos ser más agradecidos, yo soy muy agradecida... creo que mis compañeros no lo son tanto".

"... Y creo que quieren bajarme el autoestima y aplastarme para que yo me sienta mal; creo que soy para ellos una contrincante fuerte porque de verdad, no le he hecho daño a nadie; más bien, una persona ha tenido problemas conmigo y me la he tenido que aguantar".

"Y bueno, el público tiene la última palabra y tengo plena fe en Dios y en el público, que me van a salvar para seguir en esta competencia", finalizó la protagonista de "La Usurpadora" (1998) en una reciente intervención individual.

Y aunque la actriz de "Si nos Dejan", sabe que es una rival fuerte para su compatriota Alicia Machado, la venezolana no ha dejado de lado la oportunidad de mofarse de ella por su actuación dentro del competido reality show de Telemundo.

Pues recientemente la arremedó cuando se encontraba con su amiga Verónica Montes -nominada junto con ella a salir de la casa-, poniéndose un par de lentes de sol y hablando como ella sobre que las luces de la casa están muy fuertes y dañan su piel, bueno, hasta la materia gris, dijo Spanic.

Inevitablemente, esta noche saldrá una de las dos de "La Casa de los Famosos", reality que ha decepcionado a Gaby Spanic, debido al comportamiento tan despectivo de sus compañeros, excepto el de su amiga Verónica, quien ha dicho con lágrimas en los ojos, que tal vez lo mejor para ella, sea salir del reality que tanta controversia ha causado.

