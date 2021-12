Gaby Spanic responde a Alicia Machado: “No tengo fama por meterme a la cama con otra persona"

Luego de que la ganadora “La Casa de los Famosos”, Alicia Machado acudiera a Suelta la Sopa en donde reveló algunos detalles del enfrentamiento que tuvo con Gaby Spanic dentro del reality, ahora el programa de espectáculos de Telemundo le dio derecho a réplica a la protagonista de La Usurpadora no se quedó callada.

Durante los primeros capítulos de “La Casa de los Famosos”, Gaby Spanic y Alicia Machado entraron siendo las mejores amigas, sin embargo, con el paso de los días su relación se fracturó, y a semanas de que el reality concluyó las famosas no han podido limar perezas, al contrario han dado más de que hablar.

Fue durante su visita a Suelta la Sopa que la ex-reina de belleza y ex-miss Universo venezolana declaró que se sentía traicionada por su compatriota y amiga después de haber votado en su contra en repetidas ocasiones para que ella abandonara la competencia mientras que cuando estaba al lado de ella se portaba diferente, tachándola de doble cara.

Lee también: Ariadne Díaz supera a Adamari López con bailecito al ritmo de Lambada

“Para mí fue increíble darme cuenta que está llena de odio”, expresó Machado durante su visita al programa, por lo que Gaby Spanic no se quedó callada ante estás declaraciones y se defendió diciendo que ella conocía muchos secretos de sus compañeros, pero al contrario de su ex amiga nunca los anduvo divulgando e incluso indicó que no tiene fama de andarse metiendo en la cama de otra persona.

“Cada quien que afronté las consecuencias de sus actos […] sabía muchas cosas de mis compañeros, nunca las dije a la luz pública”, indicó la actriz venezolana. Y pese a ser diplomática ante los cuestionamientos de los reporteros, la famosa de 47 años le envió un fuerte mensaje a Alicia Machado.

“Yo nunca he entrado a un reality show, es primera vez, y tampoco tengo fama por meterme a la cama con cualquier otra persona en un reality show”, destacó. Cabe mencionar que Gaby Spanic se refiera a la situación que vivió Alicia Machado en La casa de los Famosos con Roberto Romano.

Lee también: Cynthia Rodríguez se luce con pantalón de cuero y blusa de lunares

Recordemos que se armó una polémica luego de que salieran a la luz videos en los que Alicia Machado y Roberto Romano se mostraban muy cariñositos e incluso acostados en la misma cama; y es que todo esto sucedió justamente cuando el actor también se le había relacionado sentimentalmente con Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna.

Finalmente tras los rumores de infidelidad por parte de Kimberly Flores hacía Edwin Luna, el amor entre Alicia Machado y Roberto Romano triunfó fuera de La Casa de los Famosos.

Síguenos en