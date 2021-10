Gaby Spanic a punto de llorar por culpa de Alicia Machado en La casa de los Famosos

Desde su inicio, La casa de los famosos de Telemundo, ha sido tema de conversación pues los pleitos entre los inquilinos no paran, protagonizadas muchas de estás por Celia Lora, Gaby Spanic, Alicia Machado, siendo estás dos últimas las que están en bocas de todos por a acalorada discusión que tuvieron recientemente .

Hace unas horas salió a la luz tremendo enfrentamiento que tuvieron en está ocasión Gaby Spanic y su compatriota y ex amiga, Alicia Machado, en donde las groserías se hicieron presentes en La casa de los Famosos. Cabe señalar que el pleito entre las venezolanas comenzó luego de la protagonista de La Usurpadora pidió a sus compañeros respeto y limpiar la cocina después de usarla, sin embargo, casi termina llorando.

"Pero aquí hay algo que se tiene que llamar respeto, porque aquí conseguímos la cocina mi hermana y yo, hecha un desastre, y yo no voy a venir aquí a decir está cocina está un desmadre, tienen la inteligencia en las patas, aquello y lo otro, porque hay algo que se llama respeto y en eso qeudamos todos, en respetarnos y no decir malas groserías y que somos sucios en nuestras casas", se escucha decir a Gaby Spanic a algunos de sus compañeros.

Sin embargo, los ánimos se calentaron cuando Gaby Spanic le tiró la indirecta a Alicia Machado y reiteró que ella recibió la cocina sucia pero jamás tacharía a sus compañeros como cochinos. “Hay que tener lo que se llama respeto, porque así como recibimos la cocina es un desastre. Y yo no voy a venir aquí a decir: ‘esta cocina está hecha una mier**’, con el perdón de todos, yo no me quejo diciendo que todos son unos cochinos en sus casas por ejemplo, respeta a tus compañeros”.

Como era de esperarse, la ex Reina de belleza no se quedó callada y soltó tremendas palabras en contra de su ex amiga. “Sí, sí dije que eran cochinos, ¿y qué?. Cocina y limpia mamacita, aquí no hay privilegios. Sí claro, y hay que aplaudirte también todas tus pende****. Eres doble cara y todo el mundo lo sabe, ¿cuál es el problema? Yo hago lo que me da la gana, esto no es una familia y te aguantas”, afirmó Alicia.

Ante el comentario de su compatriota, Spanic expresó: “Creo que todos son testigos de que, cuando cocino yo dejo limpio. Yo soy una mujer educada y eso se me hace muy feo”, dijo. A lo que Alicia Machado dijo: "Si, educadísima que eres, más falsa que pistola y mariachis eso es lo que eres, hipócrita".

El pleito no paró ahí, pues la famosa recordada por su protagónico en La Usurpadora le advirtió a Alicia Machado que no iba a caer en sus provocaciones para posteriormente irse a sentar a la mesa en donde se le ve que está a punto de llorar por las tremendos comentarios que hacía la ex Reina de Belleza.

Para finalizar Alicia Machado le restregó en la cara Gaby Spanic que ella no sería la única que brillaría en La casa de los Famosos. "Aquí la única que va a brillar no sólo eres tu mamacita, ese es el problema en todos los proyectos que estás, crees que todo mundo tiene que rendirte pleitesía", dijo Machado.

