Fui atacada, muy rechazada: Liliana Arriaga ‘la Chupitos’ recuerda cuando la corrieron de Televisa

La comediante Liliana Arriaga, mejor conocida como “la Chupitos“, tuvo un inicio de carrera un tanto accidentado, pues no sólo fue víctima de críticas por su personaje, atacada y rechazada, sino que también sufrió un incidente en Televisa, cuando la corrieron de un evento que amenizaba con su show.

Interpretar a una mujer alcohólica y mal hablada siempre fue algo que jugó en contra de Liliana Arriaga, pues un sector de la población consideraba que denigraba a las mujeres al mostrarlas de esta forma, sin embargo, el trago más amargo lo vivió cuando fue rechazada por el mismo Emilio “el Tigre“ Azcárraga.

En una entrevista reproducida por “Venga la alegría“, “la Chupitos” contó cómo fue la ocasión cuando la corrieron de Televisa, mientras se encontraba participando en un show durante un evento de fin de año de la empresa de San Ángel, y que al momento no consideró la gran repercusión que podría haber tenido en su carrera.

Los inicios de Liliana Arriaga como comediante ocurrieron cuando ganó un concurso en el que creó un personaje llamado “la Chupitos“, que representa a una mujer con problemas de adicción al alcohol, el cual estaba inspirado en uno de los tíos de la también actriz.

Con “la Chupitos“, la comediante intentó llegar a la televisión y parecía que las puertas se le abrían cuando la invitaron a participar en la posada de publicistas de Televisa, sin embargo, mientras daba su show, le apagaron el micrófono y la sacaron del Lugar, advirtiéndole que no volviera a acercarse a la televisora.

“Me llegaron a sacar. Me agarran para la posada de publicistas que hacían, yo era nuevecita en esto, entonces fue de ‘A ver, qué es lo que vas a decir’, y pues dije mi rutina. En el momento que inicia el show, algo no gustó y me cortaron, me sacaron, me apagaron el micro“, comentó Liliana Arriaga durante la sección “En sus batallas“.

“Yo veía mucho movimiento, me sacan y me dieron un regañadón, y me decían: ‘En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí se acabó tu carrera’, y yo decía ‘¿cuál carrera? Yo iba empezando. No tomé la dimensión de lo que había pasado, estaba tan nerviosa que se me borró la mente. Creo que fue el error más grande que según cometí“, agregó "la Chupitos".

De acuerdo con el conductor de televisión Horacio Villalobos, lo que ocurrió en aquella ocasión fue que en dicho evento estaba presente Emilio “el Tigre” Azcárraga, entonces dirigente de Televisa, quien al ver el show de “la Chupitos“, se paró y gritó que “era una porquería“, por lo que los organizadores detuvieron de inmediato la presentación y sacaron a Liliana Arriaga.

La actriz señaló que gracias a su personaje fue atacada y muy rechazada, sin embargo, considera que “la Chupitos” es un ejemplo de cómo no se quiere terminar, por lo que enfatizó que hace evidente el problema del alcoholismo, más que impulsarlo.

