¿Fraude en La Academia y La Voz México?: Ex participante cuenta la verdad

En los programas de concursos en la televisión los ganadores no siempre son del agrado de todo el público, por lo que hay quienes afirman que hay fraudes en este tipo de producciones, aunque nadie había hablado abiertamente de ello, hasta hoy, que un ex participante de “La Academia” contó su verdad.

Cristian Michelle quizá no sea un nombre que le suene al público, y no tendría por qué, sin embargo, hace algunos años, este joven, como muchos otros, tenía la ilusión de formar parte del popular concurso de canto producido por TV Azteca, así que acudió a un casting a Guadalajara y descubrió cosas que no le gustaron pero hasta ahora pudo hablar de ellas.

El ex participante relató su experiencia mediante videos en su cuenta de TikTok, donde aseguró que programas como “La Academia” y “La Voz México” son un fraude, pues ya está todo arreglado para quienes serán los concursantes y los ganadores de cada uno.

Lee también: Hermana de Paquita la del Barrio impacta en la Voz Senior de TV Azteca

Cristian Michelle se volvió viral al contar lo que vivió en el casting en Guadalajara, en el cual le tocó hacer fila con la mismísima Yuridia. Indicó que acudió con una amiga a hacer la prueba y se formaron como el resto mientras les tocaba pasar, momentos que fueron aprovechados por los demás para vocalizar.

El aspirante a cantante recuerda que hubo un incidente entre algunas de las personas que estaban en la fila y que justo salió una integrante del staff para calmar las cosas pero de mala manera, pues aclaró que el personal encargado de la logística del casting estaba de malas desde un principio y se portaban prepotentes con los participantes.

“A ver chicos, a ver si ya se ponen en paz aquí no están en su casa, además, ultimadamente, ya tenemos seleccionados a todos los participantes”, fue lo que les gritó la chica del staff cuando salió a calmar la situación, algo que les cayó como balde de agua fría a los que estaban esperando pasar para mostrar su talento.

“Ahí nos dimos cuenta que ‘La Academia’ era nada más un montaje y solamente nos estaban utilizando”, comentó Cristian Michelle en la serie de videos de TikTok, donde rápidamente obtuvo cientos de respuestas por parte de los internautas, muchos de los cuales sólo confirmaron las versiones que este tipo de programas ya están arreglados.

Lee también: El baile de los 41, la película inspirada en un suceso histórico que se trató de ocultar

El joven agregó que posterior a este incidente, les pidieron que se retiraran porque ya tenían seleccionados a los participantes pero antes les hicieron firmar un contrato de confidencialidad para que todo lo que ahí se había dicho no saliera al público.

Cristian Michelle decidió contar su anécdota hasta ahora porque señaló que ese convenio que firmó ya había caducado y que ya podía hablar de ello abiertamente, por lo que aprovechó las redes sociales para exponer lo que le tocó vivir.